En su mejor momento, Yerisbel Miranda triunfa en el Campeonato Femenino de Ajedrez de Cuba

La Habana/La maestra pinareña Yerisbel Miranda se coronó este lunes como campeona nacional del ajedrez cubano en la categoría femenina. En un encarnizado desempate en Villa Clara contra Ineymig Hernández y tras la derrota de Roxángel Obregón –los otros dos talentos indiscutibles del juego ciencia que aún permanecen en la Isla–, obtuvo así su segundo título en este torneo, que ya había ganado en 2017.

Miranda llegó a la última ronda del nacional femenino –y varios días después de que se decidiera el campeón absoluto, Jorge Roberto Elías, en Ciego de Ávila–, con la misma cantidad de puntos que sus rivales. El desempate, entre oponentes de primera categoría, fue reñido.

“En Cuba las mujeres suelen batallar más que los hombres en pos de la victoria”, dijo Miranda al obtener el triunfo. El comentario podría ser una referencia a la mediocridad con que transcurrió el Campeonato Nacional absoluto, del que se ausentaron tanto el campeón del año pasado, Luis Ernesto Quesada, como el propio comisionado nacional, Carlos Rivero, que se marchó intempestivamente a Moscú junto a un equipo infantil.

En el torneo femenino tampoco estuvo la campeona de 2024, Lisandra Ordaz, cuyas ausencias han marcado el año. A diferencia de Quesada, que alegó –junto a otros campeones– “motivos personales” sin concretar para no jugar, Ordaz pidió una temporada libre por maternidad.

Ante la ausencia de Ordaz fue Miranda quien lideró al equipo cubano en la Olimpiada Internacional de Ajedrez de Budapest, el año pasado. De hecho, este plantel obtuvo mejores resultados que el equipo masculino, integrado fundamentalmente por jóvenes.

En una entrevista que Miranda concedió a Granma antes de partir a Budapest –su tercera olimpiada–, subrayó que su momento en el ajedrez cubano había llegado. En 2023 había obtenido la medalla de plata en los Centroamericanos de San Salvador y se había ganado una plaza en el equipo olímpico, que comenzó a presidir. En su primera olimpiada, en Georgia 2018, ganó siete de ocho partidas.

Al mismo tiempo, pretendía “unir al grupo” pese a la competitividad de sus integrantes. A Ordaz, por su parte, la considera una jugadora de primer nivel y dijo querer estar “a su altura”.

Pese a que la competencia fue sin duda de mayor interés que el torneo absoluto, el Campeonato Femenino recibió una cobertura mediática pobre. Fue, no obstante, en Ciego de Ávila y no en Villa Clara donde se puso el foco de atención, una tradición que la prensa oficial no cambió este año.

En la competencia destacó –además de Miranda, Hernández y Obregón– Lorena Beatriz Montejo, de 15 años, que logró vencer incluso a la llamada “Dama de Hierro” del ajedrez cubano, la veterana Maritza Arribas, ganadora de 11 campeonatos nacionales.

Las victorias de este lunes tendrán un peso definitorio en la selección del equipo nacional cubano, cuyas integrantes serán anunciadas el próximo marzo.