Muere el entrenador de Ciego de Ávila, Danny Miranda, por una trombosis intestinal

El manager había sido operado hace siete años de un tumor en el vientre de más de 30 libras

La Habana/El campeón olímpico en Atenas 2004 y entrenador de Ciego de Ávila, Danny Miranda Agramonte, falleció este domingo a causa de una trombosis intestinal. Tras ser intervenido quirúrgicamente, “los médicos comunicaron a la familia que debían estar preparados”, informó Los Tigres Avileños Béisbol en sus redes sociales.

Miranda, de 47 años, quien hace siete años fue operado de un tumor en el vientre de más de 30 libras, fue trasladado de urgencia al hospital provincial Antonio Luaces Iraola debido a “una fuerte obstrucción intestinal”.

El equipo avileño lamentó el fallecimiento del “hombre que dedicó su vida al béisbol, primero como jugador y luego como líder, dejando huella por su entrega, carácter y amor por el juego”.

El legado de Miranda, destacó la institución, ganadora de la III Liga Élite de Béisbol, “quedó en cada juego, en cada decisión, en cada joven que ayudó a formar y en cada victoria que celebró con humildad. Hoy duele su partida”.

El legado de Miranda, destacó la institución, ganadora de la III Liga Élite de Béisbol, “quedó en cada juego, en cada decisión, en cada joven que ayudó a formar

Desde hace años, como contó él mismo en una entrevista con la prensa oficial, el manager jugaba su propia competición por la supervivencia. Miranda, menciona en su obituario este lunes el periodista Ortelio González Martínez, se enfrentaba a “un enemigo sin uniforme, sin número, sin estadísticas: un tumor gigante que le fue extirpado en 2019, en el Centro de Operaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana”. El comunicador contó que “el mal fue robándole movilidad, fuerzas, días, hasta poner en riesgo su existencia”. Pese a ello, Miranda “fiel a su naturaleza inconsciente, siguió dirigiendo, sonriendo, yéndose a los entrenamientos cuando otros ya se habrían rendido”.

Las reacciones por la partida de Miranda han surgido en las redes sociales. Al ex lanzador Manuel Vega Tamayo lo embargó “la tristeza y lágrimas brotaron” al saber del fallecimiento de su compañero de Selección Nacional y amigo.

En su etapa como bateador derecho destacó por su fuerza y buenos promedios en algunas campañas. Entre sus logros están los títulos en las copas del Mundo sub-15 de Mazatlán (1994) y Juvenil de Cuba (1996) y un torneo universitario en Italia (2002) donde fue pieza clave.

Como pelotero dejó una marca de 514 carreras anotadas, 542 impulsadas, 1.009 jits, 144 tubeyes (jugada en la que el bateador, tras golpear la pelota, consigue llegar a la segunda base), 88 jonrones y 36 triples. Además, recibió 429 bases por bolas, logró 424 ponches, con un average (promedio de bateo) de .290.

Su labor como manager lo llevó a dirigir a la selección nacional sub-23, con la que conquistó la medalla de bronce en el Panamericano en Panamá (2005) y conseguir el boleto para la próxima Copa del Mundo en ese momento.