La negativa de visas a funcionarios deja desamparada a Cuba en el Clásico Mundial, afirma la Federación Cubana de Béisbol

Peloteros del equipo nacional de béisbol previo a su viaje a Arizona, (EE UU) desde Nicaragua.

Los federativos ya no hablan de conquistar el título, ahora, de “obtener un lugar decoroso”

La Habana/La Federación Cubana de Béisbol confirmó su participación en el Clásico Mundial, pero advirtió que la negativa de visas a ocho personas, entre ellas funcionarios y un ex lanzador del cuerpo, pone en “evidente desventaja operacional y competitiva” al llamado Team Asere.

“Nos dejan desamparados en una serie de acciones y tenemos que reubicar

funciones”, aseguró el presidente de la FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo, uno de los cubanos a los que EE UU negó el visado.

Según la FCB, cada uno de los integrantes de la delegación, “excluidos arbitrariamente” debió cumplir funciones establecidas por los organizadores para todos los países convocados, que debieron ser “redistribuidas ahora entre los pocos oficiales de que dispondremos”.

Sin embargo, el único personaje que tiene relación con el equipo nacional de béisbol es el coach de pitcheo, Pedro Luis Lazo. “Ya teníamos establecida una buena coordinación, con Lazo al frente del bullpen, aprovechando sus conocimientos, experiencia y excelentes relaciones con los muchachos”, lamentó el pasado viernes al medio oficialista Jit el entrenador de pitcheo Jesús Bosmenier.

“Salvo Pedro Luis Lazo, los demás involucrados forman parte del grupo burocrático que año tras año viaja con la selección nacional”, opinió el medio especializado Swing Completo. Además de Lazo y Pérez, los otros que no viajan son el vicepresidente del Inder Raúl Fornés, la directora relaciones internacionales del Inder Gisleydi Sosa, el miembro de la FCB Judith Langaney y el scouting Carlos Del Pino.

Según el presidente de la FCB, Juan Reinaldo Pérez, “el acuerdo entre todos es dar un gran espectáculo". / Jit

El canciller Bruno Rodríguez consideró que la negativa del documento oficial “persigue que nuestro Team Asere no compita en igualdad de condiciones respecto al resto de los equipos participantes en el Clásico Mundial de Béisbol”.

A través del oficialista Cubadebate, la FCB reiteró que la negativa de visas tienen un “carácter discriminatorio”, además de ser “politizado y ajeno a las esencias del deporte”. Pese a esto, “ha prevalecido la voluntad de competir y hacerlo con dignidad”.

El objetivo para los federativos ha cambiado, ya no se habla de lograr el título, ahora, de “obtener un lugar decoroso en el Clásico Mundial”. Según Juan Reinaldo Pérez, “el acuerdo entre todos es dar un gran espectáculo y cumplir con las metas que llevan, que es defender la bandera cubana”.

Cuba quedó ubicada junto a las escuadras de Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en el grupo A del Clásico Mundial, cuyas rondas de grupos se jugarán en las ciudades estadounidenses de Miami, Florida, Houston y Texas, así como en San Juan (Puerto Rico) y Tokio, en Japón.

En softbol tampoco le ha ido bien a la Isla. La actuación del equipo, en el que incluyeron a jugadores y un entrenador de Ciego de Ávila, fue decepcionante en el Campeonato Panamericano masculino. “La artillería cubana mostró un rendimiento mediocre”, publicó el diario oficialista Invasor. La doble derrota en una jornada, ante las escuadras de Canadá y Estados Unidos, dejó fuera del Mundial de la especialidad a los cubanos.