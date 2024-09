La Habana/El primera base cubano Guillermo García dejó al equipo canadiense Capitales de Quebec, que lo había contratado a través de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) en junio pasado. El granmense, de 24 años, tomó un vuelo a República Dominicana, donde firmará con un equipo de las Grandes Ligas de Estados Unidos, aseguró el periodista Francys Romero.

El comunicador destacó que durante su etapa en este equipo observó al pelotero “bateando con comodidad pitcheos rápidos entre 94-96 millas por hora”. En 39 juegos dejó una línea ofensiva de .299/.381/.438, conectó cuatro jonrones e impulsó 29 carreras.

La trayectoria de García siempre había estado ligada a la Federación Cubana de Béisbol. Bajo la tutela del organismo firmó con el club Capitales de Quebec y, antes, con los Dragones de Japón, donde incursionó por dos temporadas.

El cubano Javier Caballero fue confirmado para defender al equipo de sóftbol de EE UU en la Copa Mundial / Sóftbol Cancún

Guillermo García conformó el equipo nacional de Cuba en los Mundiales sub-23 (2021, 2022) y el Premundial de la misma categoría en Nicaragua durante finales de 2023.

El pelotero es hijo de Marina García Vega, primogénita del comandante Guillermo García Frías, que ha sido jefe del Ejército Occidental, vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros y ministro de Transporte y posee la condecoración de Héroe de la República de Cuba.

García Frías es muy recordado entre los cubanos por haber afirmado en 2029, durante una intervención en el programa Mesa Redonda, que la carne de jutía –una especie de ratón gigante de los campos de la Isla–, tiene más proteínas que otras y su piel es de alta calidad. Además, añadió que un avestruz proporcionaba más carne que una vaca. Las afirmaciones del general generaron polémica y risas entre los cubanos, que hicieron tendencia de las palabras cocodrilo, avestruz y jutía.

Mientras tanto, el pitcher derecho cubano Javier Caballero, que escapó durante los Juegos Centroamericanos de México en 2014, repite en el equipo de Estados Unidos que, entre el 17 y el 21 de septiembre, jugará en Oklahoma la Copa Mundial de Sóftbol. La información fue confirmada por el medio Cubalite.

Caballero estuvo en la edición de 2022 y conquistó el bronce. En cuatro juegos ponchó a tres oponentes, registró seis hits y dejó un promedio de efectividad de 3,50. Sin embargo, el mismo atleta reconoció que su llegada al equipo estadounidense fue algo inesperado.

“No trabajé para llegar al equipo, simplemente me mantuve activo en el sóftbol que es lo que sé hacer desde que tengo 14 años”, contó al diario Nuevo Herald. “Los resultados fueron saliendo y me escogieron. Para mí es un mérito tremendo, y para mi familia. Mucha gente de Cuba me ha felicitado. Un país con 300 millones de habitantes y escogen a un latino para representarlos”.

Ariel Pestano Jr. entrena con el equipo de los Cañeros de Los Mochis, Sinaloa / DPorto Sports LLC

En México, además, se encuentra el hijo del ex diputado del régimen y pelotero, Ariel Pestano. El joven, que lleva el mismo nombre que su padre, juega para el club de los Cañeros de Los Mochis mientras espera respuesta a su solicitud CBP One, publicó el medio especializado Pelota Cubana.

Pestano Jr. está representado por la agencia A&F Sports, a cargo de Gladys Alonso, que lo integró a la pretemporada del equipo de los Mochis, en Sinaloa. “La meta es trabajar fuerte para ponerme en forma y estar listo para presentarme a un showscase. Haré lo posible por firmar con alguna organización de las Grandes Ligas”.