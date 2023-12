Un campeón cubano ofrece una medalla olímpica en 5.000 dólares para una casa a su madre

El ex boxeador británico Amir Khan donó 5.000 dólares a Mario Kindelán para construir una casa a su madre en la Isla. Según el pugilista profesional en retiro, el cubano, con el que se encontró el 2 de diciembre en Baréin, en un momento de "desesperación" le ofreció quedarse con "la medalla de oro olímpica" que le había ganado en la final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 a cambio del dinero.

"Me tocó el corazón", precisó el ex boxeador profesional. "Te daré el dinero para la casa de tu madre", dijo a Kindelán, con la condición de que te "quedes con la medalla de oro" le precisó al que considera uno de los mejores boxeadores cubanos aficionados de todos los tiempos. De acuerdo con el medio Mirror Fighting, un amigo del boxeador británico se enteró también de que el santiaguero no tenía dinero, así que decidió duplicar el donativo para ayudar al cubano.

"El británico sabe muy bien el valor sentimental que tiene una medalla de oro olímpica. Lo más seguro es que Kindelán no desee vender dicha presea", publicó Swing Completo.

El mismo medio hizo notar que Kindelán es una de tantas glorias deportivas cubanas que atraviesan por momentos difíciles. "Sin embargo el amor a una madre está por encima de cualquier objeto que pueda existir".

Khan recordó que ambos se enfrentaron dos veces como atletas amateurs. "Me venció en la final olímpica en Atenas cuando tenía 17 años", contó. "Unos meses después, volvimos a pelear y lo vencí en Bolton, donde me convertí en el número uno del peso ligero del mundo y pasé a las filas profesionales con Frank Warren".

This is so sad and at the same time great to see @amirkingkhan doing what he did here.



Well done Amir 👏🏼



If you don’t know, Mario Kindelan was one of the greatest amateur boxers of all time. pic.twitter.com/z2FhH3ecP9