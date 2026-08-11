Onel Hernández juega la EFL Cup y engorda su historial en el fútbol inglés

Nacido en Ciego de Ávila, el futbolista disputó los últimos 30 minutos del encuentro en calidad de atacante por banda izquierda

Matanzas/El pasado viernes, 7 de agosto, los clubes Wolverhampton y Port Vale saltaron a la cancha del Molineux Stadium como parte de la primera ronda de la EFL Cup del fútbol inglés. Como era de esperar, The Wolves se impusieron 3-0 sin mayores complicaciones. Después de todo, era un equipo de Segunda División enfrentando a uno de Cuarta. Sin embargo, con el Port Vale, el cubano Onel Hernández extendió un poco más su legado.

El nacido en Ciego de Ávila disputó los últimos 30 minutos del encuentro en calidad de atacante por banda izquierda. Lucía el número 11 en su espalda, en contraste con el 50 que le vimos el pasado curso. Con ese dorsal 11, hacía recordar sus mejores días en el Norwich y en la Selección Cubana. Onel tuvo ocho posesiones del balón, completó tres pases y ejecutó un disparo bloqueado por sus contendientes. Allí estaba, con 33 años ya, enfrentando a jugadores emblemáticos como el defensor inglés Kieran Trippier y el delantero mexicano Raúl Jiménez.

Tras el encuentro, el historial de Hernández en EFL Cup quedó en 10 partidos y cinco titularidades con doblete y asistencia ante el Stevenage en 2024 y un gol al Bournemouth en 2018. En total, tres tantos en la competición. Pero también acumula un meritorio recorrido en otras copas y ligas de Inglaterra.

En FA Cup, por ejemplo, la copa más antigua del mundo que se disputa desde 1871, Onel Hernández suma 12 partidos y siete titularidades con un único gol ante Preston North End en 2020

En FA Cup, por ejemplo, la copa más antigua del mundo que se disputa desde 1871, Onel Hernández suma 12 partidos y siete titularidades con un único gol ante Preston North End en 2020.

El atacante oriundo del municipio de Morón llegó al fútbol inglés en enero de 2018 procedente del Eintracht Braunschweig, de Alemania, país en el que vivió desde niño. Perteneció al Norwich desde esa fecha hasta mediados de 2025, intercalando cesiones en Middlesbrough y Birmingham durante la 2021-2022.

En todos esos años, se mantuvo jugando en la Segunda División de Inglaterra, menos en la temporada 2019-2020, en la que pudo disputar la Premier League. Al quedar libre, inició un nuevo capítulo en el Charlton a comienzos de la pasada campaña, no obstante, a mitad de la misma, entre lesiones y discontinuidades, pasó al Port Vale de Tercera División. Su actual equipo descendió a Cuarta. A pesar de bajar de categoría, Onel extendió un año más con ellos para la 2026-2027.

Si sumamos su recorrido en Primera, Segunda y Tercera División de Inglaterra con sus presencias en EFL Cup y FA Cup, Onel acumula 267 partidos, 114 titularidades, 19 goles y 27 asistencias. Solo disfrutemos de lo que le quede en el fútbol, porque no sabemos cuando volveremos a ver un nacido en Cuba a este nivel.