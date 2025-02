San Diego abre la puerta al pelotero cubano Yulieski Gurriel para seguir en las Grandes Ligas

La Habana/El pelotero cubano Yulieski Gurriel, de 40 años, llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego para integrarse al campamento de entrenamiento de primavera. Con ello tiene garantizado 140.000 dólares y buscar un lugar en el equipo en el Opening Day (inicio de la temporada). De acuerdo con el periodista del canal de televisión estadounidense MLB Network Jon Heyman, de lograrlo, el atleta ganará 1,25 millones de dólares, más otro millón de dólares en incentivos por rendimiento.

“Yuli Gurriel será una buena historia”, señaló en sus redes sociales el periodista Francys Romero. El atleta “está en perfecta forma y podrá traer muchas cosas a este conjunto de San Diego”.

“La movida es también muy oportuna, pues Gurriel puede impactar rápidamente en el equipo de San Diego, que no ha podido hacer estragos en los playoffs, a pesar de su roster potente”, publicó El Nuevo Herald.

El espirituano forma parte de la agencia libre, pero su edad generaba incertidumbre sobre su futuro. No para su hermano, Yuniesky, que destacaba su nivel de juego. “Véanlo entrenar y ustedes me dicen si el tipo está listo o no”, afirmó a Pelota Cubana. “El año pasado pensaron que no podía y lo vimos dándole a lanzamientos de 100 millas por hora. Fajado con todo el mundo, como si tuviera 20 años”.

Yulieski Gurriel jugó la temporada pasada en Triple A como parte del equipo filial de los Bravos de Atlanta. / Instagram/Yuli Gurriel 01

La temporada pasada jugó en Triple A como parte del equipo filial de los Bravos de Atlanta, donde promedió en 75 participaciones .292 (291 turnos al bate y 85 hits), 18 dobles, un triple, 48 empujadas, 38 anotadas. Luego pasó a ser parte de la postemporada de los Reales de Kansas City.

De acuerdo con el portal Spotrac, Yuli Gurriel que ha defendido por siete temporadas a los Astros de Houston, una a los Marlins y a los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas, acumula ganancias por 57.750.000 dólares. Además, cuenta con dos títulos de Serie Mundial (2017 y 2022), un guante de oro (1B) en 2019 y un título de bateo de la Liga Americana.

Hace ocho años, en 2016, Yulieski Gurriel, junto con su hermano Lourdes, eran la sensación de la selección cubana. Los hijos de Lourdes decidieron probar suerte en Estados Unidos y los dos atletas abandonaron al equipo de la Isla tras su participación en la Serie del Caribe en República Dominicana. El régimen lo consideró "una franca actitud de entrega a los mercaderes del béisbol rentado y profesional", publicó entonces Cubadebate.

La salida de otra figura de la pelota cubana se ha confirmado en estos días. A mediados de este mes, el comunicador Kitín Rodríguez reveló que el ex comisionado nacional de béisbol Yovani Aragón entrena a los pícher de división de honor de Antorcha, un club de la ciudad de Valencia, España.

Rodríguez, que fue relevado de su cargo en 2022, “no tiene contrato”. Una fuente aseguró a Cubalite que “está ayudando al pitcheo del equipo de Antorcha, en la categoría sub-18”. Sin embargo, otra fuente confirmó que el cubano también integra el cuerpo técnico del plantel senior de esa sociedad, junto a Javier Sánchez y Luis Ramos.