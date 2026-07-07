Paul Okon-Engstler hijo: herencia cubana con Australia en el Mundial de Fútbol

El futbolista de madre habanera jugó los cuatro partidos de los australianos en el torneo, en los que sumó 198 minutos y una asistencia

Matanzas/Es el debut de Australia en el Mundial de Fútbol de 2026. Juegan contra Turquía. Ese 14 de junio, el BC Place de Vancouver, Canadá, alberga más de 52.000 personas. Entonces, al minuto 27, Paul Okon-Engstler Jr. levanta la cabeza desde el centro del campo, traza un balonazo quirúrgico con la pierna zurda, y asiste a Nestory Irakunda para que anote el 1-0. Es el primer gol australiano de esta Copa del Mundo, con participación de Paul, pero la historia de esta asistencia comenzó unos años antes, en una isla del Caribe.

El mítico futbolista australiano Paul Okon-Engstler Sr. se encontraba en Cuba cuando conoció a Yamaira, una habanera natural del municipio de La Lisa. Allí comenzó un idilio que dio lugar a cuatro niños, y Paul Jr. fue el primero. El patriarca de la familia fue un mediocampista de amplio recorrido en el fútbol europeo de finales de la década de 1990 y principios de los años 2000. Entre 1991 y 1996 fue un símbolo para el Brujas de Bélgica. Luego, tuvo la oportunidad de jugar en primeras y segundas divisiones en Inglaterra e Italia, además de un breve paso por el balompié chipriota.

Paul Okon-Engstler Jr. heredó de su padre la posición de mediocentro y, aunque nació en Bélgica, también decidió representar a la selección australiana. De Yamaira quizás heredó hablar bien el español y, gracias a ello, se puede comunicar con él. De 2022 a 2025, Paul Jr. estuvo en las formativas del icónico Benfica de Portugal. Sin embargo, ante el peligro de que el club no le autorizara su participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025, decidió hacer las maletas al Sydney FC del máximo nivel australiano.

Paul Sr. y Paul Jr. se convirtieron en la primera dupla de padre e hijo en representar a Australia en un Mundial Sub-20 y, para rematar, el joven mediocampista zurdo también enfrentaría al país de su madre en la fase de grupos de Chile 2025. El hijo de Yamaira sepultaría las opciones de Cuba Sub-20 de avanzar a la siguiente ronda del torneo. En esa tercera fecha del Grupo D, Australia ganó 3-1, con Okon-Engstler Jr., galardonado como Jugador Más Valioso de ese partido.

En esa tercera fecha del Grupo D, Australia ganó 3-1, con Okon-Engstler Jr., galardonado como Jugador Más Valioso de ese partido

A sus 21 años, Paul Jr. se hizo indispensable en el Sydney FC. Por tal motivo, y por su recorrido envidiable con selecciones australianas de categorías inferiores, no sorprendió su convocatoria al Mundial de mayores de 2026. En el evento con sede en Estados Unidos, Canadá y México, Australia superó la fase de grupos al derrotar sorpresivamente a Turquía por 2-0, perder con igual marcador ante el Team USA y arrancar un empate 0-0 ante Paraguay. Después los dieciseisavos les depararon un reñido choque ante el Egipto de Mo Salah, en el que cedieron 4-2 en penales tras un 1-1 en tiempo extra. Okon-Engstler Jr. jugó los cuatro partidos de los australianos en el torneo, con titularidades ante turcos y estadounidenses. Sumó 198 minutos sobre la cancha con una asistencia, dos pases claves, 13 de 25 duelos ganados, nueve despejes y cinco recuperaciones.

Los hermanos menores de Paul Jr. también han estado vinculados al fútbol. Uno de ellos, Gianluca Okon-Engstler, sigue los pasos de su padre en el Brujas. Con el afamado coloso belga, ya recibió minutos en el segundo equipo y quedó subcampeón con los Sub-19 en la UEFA Youth League la pasada temporada. Aunque Gianluca ha sido internacional con Australia Sub-16, optó por vestir la camiseta de Italia, su tierra natal, en el reciente Campeonato Europeo Sub-17. Allí se coronó campeón continental de la categoría como pieza clave del mediocampo.