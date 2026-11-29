El contrato de Adrián Morejón supera los 102 millones de dólares que Edwin Díaz obtuvo en 2022 con New York Mets

El contrato supera los 102 millones de dólares que Edwin Díaz obtuvo en 2022 con New York Mets

La Habana/A los 16 años, el habanero Adrián Morejón García abandonó la Isla. Jugar en las Grandes Ligas era el sueño del pitcher zurdo que en 2015 registraba lanzamientos de 91 millas por hora y que ya daba muestras de su potencial en la Serie Nacional ante rivales que le superaban en edad. Este sábado, el atleta ha concretado un acuerdo por cinco temporadas con Toronto Blue Jays a cambio de 115.000.000 dólares. El contrato “supera los 102 millones de dólares que Edwin Díaz obtuvo en 2022 con New York Mets”, dijo el periodista Francys Romero.

Morejón, además, recibirá “un bono por firma de 15.000.000 de dólares. El contrato representa un promedio anual de 23 millones”, informó el medio especializado Pelota Cubana. “Toronto lo incorpora para trabajar en las entradas finales junto al cerrador Louis Varland y el derecho Tyler Rogers”, agregó el mismo medio.

“Su contrato establece el récord desde una función que suele recibir menos atención que la del cerrador. En San Diego trabajó principalmente antes de la novena entrada, con la responsabilidad de proteger ventajas y entregar el juego a Miller. Sus 28 holds de 2026 reflejan la frecuencia con la que intervino en esas situaciones”, subrayó.

Morejón, además, recibirá “un bono por firma de 15.000.000 de dólares. El contrato representa un promedio anual de 23 millones”, informó el medio especializado 'Pelota Cubana'.

El periodista cubano Wilfredo Cancio recordó que, aunque iguala el monto más alto recibido por un pelotero cubano en Grandes Ligas –que consiguió en 2022 Yordan Álvarez con Houston Astros–, es mayor, porque el contrato del tunero fue por seis temporadas con un bono de 5.000.000 dólares.

Con lanzamientos de 100 millas por hora con San Diego Padres (2024-2026). Con un promedio de 25 juegos ganados y 11 derrotas, 248 ponches en 243,1 entradas lanzadas y efectividad de ensueño de 2.58, precisó Cancio, “sin dudas era el relevista más codiciado en el mercado”.

Por Morejón el equipo New York Yankees ofreció 80.000.000 dólares y New York Mets 100.000.000 dólares.

Lo de Morejón se da días después de que se oficializara la llegada de Luis Robert Jr. a los Baltimore Orioles por un año a cambio de 12.000.000 dólares. El movimiento se produjo después de que el club de Maryland contratara al dominicano derecho Freddy Peralta por cinco años y 125.000.000 dólares.

Este año, entre los Mets y los Orioles, Robert registró un promedio de bateo de .221, con 11 jonrones y 26 carreras impulsadas en 61 encuentros.