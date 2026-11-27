El pelotero de La Habana ha sido reconocido por su aporte al equipo, que además busca la medalla de bronce ante Venezuela

La Habana/Tyler Lorenzo Ruiz Rodríguez es la nueva joya de la corona de Cuba en béisbol. La actuación del habanero ha sido fundamental en el Campeonato Panamericano para que el equipo nacional Sub-12 se clasifique al Mundial de la especialidad del próximo año que tendrá lugar en Taipéi de China (Taiwán), tras vencer 3-2 a República Dominicana. Además, la Isla disputará este viernes la medalla de bronce ante Venezuela.

“No me gusta adelantar el futuro de ningún niño, pero sí reconocer cuando hay condiciones especiales. Y Tyler las tiene”, escribió el analista y cronista deportivo cubano Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, en el espacio en Facebook Por la Goma LLC. “Hay talento, inteligencia, carácter y una manera de asumir cada desafío que ilusiona”, agregó.

La actuación de las promesas de la pelota cubana en el torneo en Panamá ha recibido elogios de medios y especialistas. “La selección cubana ha sacado la cara”, comentó el periodista de Dporto Sports News Yasel Porto Gómez. “El resultado ha sido lo mejor, por mucho, de un año 2026 lamentablemente colmado de momentos desagradables, de derrotas y alejados de medallas”.

El triunfo se da luego de una serie de fracasos de los equipos nacionales. En noviembre pasado, Gran Bretaña, con un historial mínimo en béisbol, superó en 4-6 en extrainning a la Isla. Con lo que se consumó la peor actuación de un equipo cubano en un Mundial Sub-23.

La Isla también fue eliminada en octubre pasado en el campeonato Panamericano Sub-18. No pasó la fase de grupos, quedando en el penúltimo sitio del evento

La Isla también fue eliminada en octubre pasado en el campeonato Panamericano Sub-18. No pasó la fase de grupos, quedando en el penúltimo sitio del evento que contó con 11 países participantes.

Alemania puso el último clavo en el ataúd del equipo Cuba en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-15, que tuvo lugar en México. Su triunfo 3-2 dejó fuera de la lucha por las medallas a la tropa de Alexander Urquiola en el torneo celebrado en septiembre pasado.

El abandono de atletas se suma a los malos resultados. Tal y como recuerda Yasel Porto, “una de las claves de esta derrota es que el mayor por ciento de los peloteros de más nivel cubano, con 14 y 15 años, está en República Dominicana, en academias de equipos de las Grandes Ligas o en privadas en busca de un contrato”.

En agosto pasado, Francys Romero advirtió al medio especializado Swing Completo que hasta este año se contabilizaban “entre 45 y 60 salidas de peloteros en diferentes categorías, buena parte de ellas con edades entre 13 y 17 años, que son los jugadores que más interesan a la industria”.

Uno de los tropiezos más representativos fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, donde el equipo cubano de béisbol quedó fuera del podio regional por primera vez desde Mayagüez 2010, tras perder 9-1 ante Puerto Rico en el partido por el bronce. Con este resultado, Cuba acumula 12 años sin una medalla de oro.

Los sinsabores para la afición cubana iniciaron con la pobre actuación en el Clásico Mundial de Béisbol. El grupo no avanzó a la segunda ronda, tras caer 7-2 ante Canadá en el duelo decisivo.