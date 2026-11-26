La empresa TeamMate entregará a la Isla equipamiento deportivo para la Liga Élite, la Serie Nacional y softbol.

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez, destaca la calidad de los implementos

La Habana/La Federación Cubana de Béisbol extendió otros dos años el contrato con la empresa italiana TeamMate. El acuerdo, según el presidente de la FCB, Juan Reinaldo Pérez, consiste “en la compra de equipamiento deportivo para la Liga Élite, la Serie Nacional y softbol”, además del “patrocinio” en eventos internacionales.

El federativo omitió la cifra que se desembolsará para la compra de uniformes, guantes, bates y pelotas. El año pasado la FCB desembolsó 565.256 dólares para la compra del vestuario de la Liga Élite y la Serie Nacional. Además, pagó otros 539.412 por la indumentaria de esta campaña, 1.104.708 dólares en total.

Pérez destacó en conversación con el periodista oficialista Guillermo Rodríguez la “hermandad” con la empresa italiana que, asegura, dota a la Isla de implementos de “calidad, especialmente los tejidos utilizados en los uniformes y las pelotas oficiales TeamMate”.

Sin embargo, el federativo olvida que TeamMate le vendió en 2020 a la FCB pelotas en 12 dólares cada una, más del doble (5 dólares) de lo que cuesta una de la empresa Rawlings, proveedora de las Grandes Ligas de EE UU desde 1977.

Las pelotas de TeamMate rebasan asimismo el valor de firmas como Franklin Sports de EE UU, de calidad semejante a la italiana, la cual comercializa a torneos locales paquetes de 12 pelotas por una media de 52 dólares.

En julio de 2023, el consorcio italiano dotó a la FCB de “pelotas de mala calidad”

En julio de 2023, el consorcio italiano dotó a la FCB de “pelotas de mala calidad”. Pese a que los periodistas especializados detectaron un bote irregular en las pelotas y señalaron que estas “influyeron seriamente en la producción de jonrones y extrabase” de la Liga Élite, la federación tardó siete meses en verificar esta denuncia.

Ante las anomalías, la FCB tuvo que comprar pelotas a un proveedor que aceptó colocar en el producto la marca Batos, el nombre de una empresa estatal perteneciente al Ministerio de Industrias. Mientras que TeamMate ofreció una indemnización tras reconocer la entrega de más de 2.000 pelotas defectuosas.

En octubre de 2022 se registró otro evento polémico. La I Liga Élite debió ser pospuesta por la falta de uniformes. TeamMate responsabilizó de la demora a la empresa transportista Lantia Marítima y a las cancelaciones de vuelos provocadas por el huracán Ian.

José Martínez, con más de 40.000 seguidores en Facebook, cuestionó que con los antecedentes que tiene la empresa italiana se le extienda el convenio. “La escasez de recursos económicos que enfrenta Cuba debería obligar a sus dirigentes deportivos a ser mucho más exigentes en la selección de sus proveedores y transparentes en la administración de esos recursos”, expuso.

“El béisbol cubano necesita proveedores eficientes, no compromisos comerciales que puedan perjudicar su desarrollo”, agregó.