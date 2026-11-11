Cuba pierde ante Gran Bretaña y consuma su peor actuación en el Mundial Sub-23 de béisbol

Los británicos, debutantes en el Mundial y con nula tradición de la pelota, vencieron 4-6 en extrainning a la Isla

La Habana/Cuba tocó fondo en el Mundial Sub-23 de béisbol. Tras ser vapuleado por Venezuela el lunes y quedar fuera de la lucha por las medallas, el equipo de la Isla completó este martes una desastrosa actuación en la fase de grupos del campeonato que se disputa en Nicaragua ‎al perder ante Gran Bretaña, con lo que registró su peor resultado en la historia del torneo.

Los británicos, debutantes en el Mundial y con nula tradición de la pelota, vencieron 4-6 en extrainning a la Isla, en un juego marcado por pifias de la selección cubana. ‎Aunque cuatro carreras de los europeos fueron limpias, en ellas influyeron “otra vez imprecisiones en la ejecución de los fundamentos básicos del béisbol y errores a la defensa, que obligaron al pitcheo a trabajar todo el tiempo bajo tensión”, remarca la prensa oficial.

En cuanto a la ofensiva, el ataque cubano apenas produjo seis imparables ante un pitcheo de jóvenes británicos sin cercanía con el profesionalismo y que solo tienen experiencia en el béisbol universitario de Estados Unidos, “sin mostrar una caja de herramientas impresionante”.

La derrota dejó a Cuba en el penúltimo lugar del grupo B, con marca de un triunfo y cuatro derrotas, solo por encima de Sudáfrica, el único equipo al que la Isla pudo vencer y que perdió todos sus partidos.

La derrota dejó a Cuba en el penúltimo lugar del grupo B, con marca de un triunfo y cuatro derrotas

A partir de este jueves, el equipo dirigido por Guillermo Carmona solo aspirará a pelear por quedar entre el séptimo y décimo segundo lugar del torneo, con el inicio de la ronda de consolación. El representativo de la Isla comenzará ante la República Checa. Después enfrentará a Panamá y Nicaragua. A la par, se disputará la superronda, con los mejores seis equipos de la fase de grupos, de la que saldrán los finalistas que disputarán el cetro del Mundial juvenil el próximo domingo en el Estadio Soberanía de Managua.

El bochorno deportivo no es el único que ha vivido la Isla en este torneo. En 2021, la Copa del Mundo Sub-23 celebrada en México se convirtió en el mayor desastre del deporte cubano en toda su historia al fugarse ni más ni menos que la mitad del equipo.

La nómina de convocados la formaban 24 jugadores, pero desde que pusieron un pie en México fueron huyendo uno a uno hasta llegar a 12. Geisel Cepeda, Loidel Chapellí Jr., Yandi Yanes, Bryan Chi, Miguel Antonio González, Yeinel Zayas, Luis Dennys Morales, Uber Mejías, Dariel Fernández, Loidel Rodríguez, Reinaldo Lazaga y Diasmany Palacios pasaron a engrosar la lista de los jóvenes que abandonaron la Isla.

En cuanto a la actuación en Nicaragua, se suma a otros fracasos que han empañado el béisbol cubano en todas las categorías este año. En marzo pasado, en el último Clásico Mundial de Béisbol, el conocido como Team Asere tuvo el peor resultado de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

En marzo pasado, en el último Clásico Mundial de Béisbol, el conocido como Team Asere tuvo el peor resultado de su historia

Meses después, la selección obtuvo el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, lo que representó quedar fuera por primera vez en 60 años del podio en esa justa.

A ello se suman los descalabros en las categorías Sub-18, al no lograr el boleto al Mundial de 2027, y en la Sub-15, tras quedar en el lugar 11 de 12 equipos, con apenas dos victorias en ocho presentaciones.

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, la selección nacional solo ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado en años previos. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

La selección nacional solo ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado en años previos

La suma de malos resultados provocó que, a mediados del año pasado, Cuba bajara a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011.

La salida masiva de jugadores es una de las problemáticas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, al menos 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Una de las causas son los pobres salarios, que llegan a 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que el precio de un cartón de huevos puede alcanzar los 4.300 pesos.