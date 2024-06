El pelotero cubano Ariel Pestano Jr. vuela a Managua tras pedir la baja del béisbol

La Habana/El receptor cubano Ariel Pestano Jr. abandonó la Isla una semana después de pedir la baja de la Serie Nacional. El pelotero abordó el pasado lunes un vuelo con destino a Managua, Nicaragua, desde donde realizará la travesía para llegar a Estados Unidos, informa el periodista Francys Romero.

El mismo comunicador considera que el atleta de 26 años “todavía tiene oportunidad de al menos intentar continuar en el béisbol”. Sin embargo, “su continuidad e inserción en el profesionalismo parece más complicada”. En este proceso, dice Romero a Béisbol FR!, “con una representación efectiva quizás pueda entrar en algún circuito o realizar tryouts frente a organizaciones” de los equipos de las Grandes Ligas.

De igual manera, el autor de El sueño y la realidad". Historias de la emigración del béisbol cubano (1960-2018), lamenta que las oportunidades en el béisbol de Ligas Independientes y otros circuitos ya no sean las de antes. “Los espacios escasean por todo el sistema y la remuneración en estas ligas indica que un pelotero no estará por muchos años dentro de ellas”.

Pestano, de 26 años ,“todavía tiene oportunidad de al menos intentar continuar en el béisbol”, dice el periodista Francys Romero

La salida de Pestano Jr. tomó por sorpresa al director del equipo Villa Clara, Ramón Moré, que el pasado 25 de mayo anunció la desvinculación del atleta del plantel con el compromiso de quedarse jugando “hasta el último momento”, publicó Dayron Pérez Urbano en su cuenta de Facebook.

Prestano Jr., que fue estelar en seis Series Nacionales (2017 a 2024), aceptó las inevitables comparaciones con su padre del mismo nombre, que fue medallista de oro en Juegos Olímpicos de Atenas 2004; en los Juegos Panamericanos (Winnipeg 1999 y Santo Domingo 2003) y en Juegos Centroamericanos y del Caribe (Colombia 2006), además de obtener la presea de plata en Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Sydney 2000).

“Es un techo bastante alto y no me pongo siempre esa meta. No me pongo a ser igual, ni mejor, ni peor. Siempre me esfuerzo por ser el mejor cada día, luchar contra mí mismo y tratar de mejorar y ser mejor cada día que pasa en el terreno”, dijo en una entrevista a Pestano Jr. que retomó el portal América TeVé.

En la misma publicación se menciona que Pestano padre, de 50 años, “solicitó tierras al Estado para convertirse en agricultor, en respuesta a la grave crisis alimentaria” que padece la Isla. Aunque se subraya que no cuenta con la experiencia suficiente y ha vivido en un entorno urbano, este pelotero retirado optó por “producir su propia comida, ya que nunca quiso emigrar, ni como atleta activo ni después de su retiro”.