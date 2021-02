La dirección del béisbol cubano castiga al pelotero Edilse Silva por criticar la comida

La Comisión Nacional de Béisbol (CNB) continúa sancionando a los peloteros que hacen pública las irregularidades que rodean a la Serie Nacional del deporte. Ahora le toca el turno al santiaguero Edilse Silva La O, que criticó la precaria comida que recibió su equipo y ha sido castigado por ello con una suspensión de su participación en el juego que marcará el reinicio de los cuartos de finales con Las Tunas.

Según un comunicado de la CNB, el inicialista del equipo de Santiago de Cuba cometió una "indisciplina" al utilizar "las redes sociales para difundir criterios que, además de desvirtuar la realidad, debió ventilar con los organizadores del evento, tal como precisa su reglamento".

Silva publicó hace tres semanas un post en su perfil de Facebook quejándose de la mala alimentación que recibieron los jugadores de las Avispas Santiaguera cuando iban a ser trasladados a un centro de aislamiento de covid-19. La denuncia sacudió las redes sociales y causó indignación entre los aficionados del equipo.

"Miren la comida que nos dieron hoy, un equipo en play off", escribió al mostrar una foto en la que aparece una pequeña caja con arroz amarillo, yuca y un muslo de pollo frito.

"Utilicé las redes sociales para expresar mi inconformidad con algo sin tener en cuenta que existen otras instancias a las que podría dirigirme"

El equipo de Santiago de Cuba ha pasado por varias cuarentenas al descubrirse casos positivos de covid-19 entre sus integrantes y cuerpo técnico. El tema, que no ha tenido cobertura en los medios oficiales, ha sido expuesto por Silva y otros peloteros en redes sociales para informar a sus seguidores cómo se encuentran de salud e incluso han agradecido al sistema sanitario cubano.

En una publicación en sus redes sociales el pasado fin de semana, que luego eliminó, Silva adelantó que había sido sancionado por la CNB. Dijo que había cometido una indisciplina y lo aceptaba, y agregó: "Utilicé las redes sociales para expresar mi inconformidad con algo sin tener en cuenta que existen otras instancias a las que podría dirigirme".

"Todos nos equivocamos alguna vez, y como figura pública soy responsable de mi acto y sé reconocer mi error", afirmó el atleta. "Agradezco todo porque sé que me apoyan y que quieren lo mejor para el equipo, pero lo que pido es que no le demos un enfoque político, no se trata de protestas ni reclamos masivos, como muchos han manifestado".

El comunicado de la CNB detalló que los encargados de evaluar los hechos tuvieron en cuenta que "el atleta reconoció el error y reaccionó positivamente a las críticas recibidas, incluidas las de numerosos aficionados que identificaron su mal proceder".

La CNB aprovechó para recalcar que les "acompaña la voluntad de debatir cualquier apreciación" relacionada con el deporte, pero reiteraron que una "indisciplina nunca quedará sin respuesta".

En octubre pasado Rubén Rodríguez, jugador de los Cachorros de Holguín, fue sancionado por la CNB con la suspensión de dos subseries (tres juegos cada una) por quejarse en redes sociales de la larga espera que tuvo su equipo en el estadio José Ramón Cepero de Ciego de Ávila antes del partido con los Tigres.

En ese momento, el comisionado nacional, Ernesto Reinoso, aseveró que la causa de la sanción fue "publicar en las redes sociales cosas internas del equipo, algo que está recogido en el reglamento de la competencia".

Antes de iniciar la actual edición de la Serie Nacional de Béisbol, la Dirección Nacional de ese deporte acordó en un congresillo técnico prohibir a los peloteros cubanos dar entrevistas a medios no oficiales o que no estén acreditados en la Isla. Al parecerlas normativas no permiten tampoco que los peloteros expresen en las plataformas digitales sus inconformidades con el trabajo en la temporada beisbolera.

