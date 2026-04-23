El pelotero Naykel Cruz cambia Matanzas por Italia a pesar de haberse anunciado su contratación

El pelotero Naykel Cruz aún no estaba aprobado por la Comisión Nacional para participar en la Liga Élite.

El matancero será suplido por Leandro Martínez tras dos años de sanción por sus declaraciones, que el Inder calificó de “graves”

La Habana/El pelotero Naykel Cruz finalmente no será refuerzo del equipo Cocodrilos de Matanzas para la IV Liga Élite. Según el espacio especializado en béisbol Dporto Sports News, pese a que el matancero había sido anunciado por el club, “aún no estaba aprobado por la Comisión Nacional”.

Cruz, por su parte, le argumentó al mismo espacio en Facebook que “compromisos en el extranjero, específicamente en la Serie A Oro de Italia 2026” le impedirán unirse al equipo con el que fue campeón en la Serie Nacional 59.

El lugar de Cruz será ocupado por Leandro Martínez, el lanzador que fue castigado más de dos años por desavenencias con el manager de Granma, Ángel Ortega. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) calificó de “una indisciplina muy grave”. Además, consideró que las declaraciones vertidas sobre el tema fueron una “manifestación ilegal”.

De acuerdo con Dporto Sports News, el entrenador de Matanzas, Armando Ferrer ha sido “el salvador" de Martínez, “pues lo ha pedido como refuerzo” para suplir a Cruz.

El lugar de Cruz será ocupado por Leandro Martínez, el lanzador que fue castigado más de dos años. / Jit

“El zurdo de dos Clásico Mundiales de Béisbol, el lanzador que ni los periodistas de su provincia defendieron… ni casi nadie, vuelve de nuevo a la pelota cubana, y esta vez gracias a Ferrer y Matanzas”, señaló JuanK.

Los federativos no olvidan que, en 2024, el lanzador echó a perder a los directivos un contrato para su incorporación con el club canadiense Panteras de Kitchener. Cruz viajó a República Dominicana, donde el 3 de junio del año pasado oficializó su firma con Baltimore Orioles, un equipo de las Grandes Ligas. Al zurdo lo enviaron a la filial, Orioles Black en la Liga Dominicana de Verano, donde tuvo un registro de efectividad 4,58 en 19,2 innings lanzados.

El atleta sólo duró un año en una filial de un equipo de las Grandes Ligas de EE UU y tras desavenencias con su representante, la cubanoamericana Gladys Alonso, por querer integrar a Cuba en el pasado Clásico Mundial, el club de Maryland lo despidió. Tras su baja, llegó a un acuerdo con Matanzas, que lo confirmó como refuerzo el pasado 21 de abril.

La Liga Élite tendrá un rol de 40 juegos en lo que serán protagonistas los equipos: Cocodrilos de Matanzas, Leñadores de Las Tunas, Cachorros de Holguín, Industriales de La Habana, Huracanes de Mayabeque y Cazadores de Artemisa.

La etapa de clasificación tendrá lugar entre el 2 de mayo y el 19 de junio, con subseries de cuatro encuentros. En el play-off contempla un día de traslado después del segundo y quinto desafíos, están pactadas entre el 21 y el 30 de junio. La final será del día 2 al 10 de julio.