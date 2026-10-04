Dos peloteros que abandonaron Cuba firman con equipos de las Grandes Ligas

Se confirma la salida de la Isla de Alain Michel Rodríguez y Dainel Santos, quienes buscan en República Dominicana una oportunidad con clubes de EE UU

La Habana/Dos de los peloteros que abandonaron la Isla alcanzaron su sueño de firmar un contrato con equipos de las Grandes Ligas de EE UU. Rodelvis Santiesteban firmó con Chicago Cubs, mientras que Omar Elías Guerra llegó a un acuerdo con el club San Diego Padres. Los acuerdos coinciden con otras salidas de los talentos Alain Michel Rodríguez y Dainel Santos.

Santiesteban oficializó su adhesión al club de Chicago, que además tiene entre sus filas a otros atletas de la Isla: Naikys Piedra, Darian Rivero, Eriandys Ramón, Félix Stevens y Frank Hernández. Al guantanamero le otorgaron por la firma un bono de 20.000 dólares, además de garantizar sus estudios.

El pelotero de 17 años abandonó Cuba en junio de 2024. En Santo Domingo fue acogido por GT Baseball Academy del cubano Jorge Luis Toca, donde perfeccionó sus cualidades. Santiesteban registra en promedio 60 yardas en 6,3 segundos, según datos aportados por el periodista Francys Romero.

La academia de Toca está ubicada en Punta Cana, donde forma a talentos desde los 14 años de edad. A este sitio han llegado también los cubanos William Alejandro Álvarez y Lázaro Herrera Jr. Todos atraídos por el historial de un hombre que jugó series nacionales con Villa Clara y que tuvo un paso efímero por los Mets. Después, fue enviado a las Ligas Menores con Pittsburgh Pirates, Montreal Expos, Detroit Tigers, Chicago White Sox y St. Louis Cardinals.

El pasado viernes Omar Elías Guerra llegó a un acuerdo con los San Diego Padres para firmar su contrato en los próximos días. Es uno de los talentos que formó parte de la selección cubana Sub-15 que participó en el Campeonato Panamericano de la categoría en marzo de 2024, en República Dominicana.

El pasado viernes Omar Elías Guerra llegó a un acuerdo con los San Diego Padres para firmar su contrato en los próximos días.

Francys Romero precisó que Guerra “combina capacidad de contacto y versatilidad defensiva, características que los Padres esperan desarrollar para que avance por el sistema de Ligas Menores”.

Guerra es parte de la Academia de Yuan Pino, que se dedica a formar y colocar a peloteros cubanos. En julio pasado, esta escuela ya sumaba 15 jóvenes de la Isla con acuerdos con clubes de EE UU.

La Isla sigue sufriendo el abandono de sus jóvenes promesas de la pelota. Este sábado se confirmó la llegada de Alain Michel Rodríguez a República Dominicana. El atleta “es hijo de Yessander Rodríguez, que tuvo experiencia en Series Nacionales con Santiago y por muchos años ha sido figura líder del equipo Cuba de Softball”, subrayó el comunicador.

Rodríguez entrenará en la Academia de Noni Sánchez de cara a enero de 2027, cuando sea elegible para firmar con algún equipo de las Grandes Ligas.

El último día de septiembre se dio a conocer que Dainel Santos, de 18 años, se encontraba en Santo Domingo. El pelotero, natural de Villa Clara, fue miembro del equipo Sub-18 al Mundial celebrado en septiembre de 2025 en Japón.

“Diez de los 20 jugadores que integraron el equipo al Mundial Sub-18 ya no se encuentran en Cuba”, precisó Romero.

El comunicador recordó que hasta agosto de este año se contabilizaban “entre 45 y 60 salidas de peloteros en diferentes categorías, buena parte de ellas con edades entre 13 y 17 años, que son los jugadores que más interesan a la industria. Muchos de esos muchachos ya tienen preacuerdos”.