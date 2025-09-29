El referente cubano del fútbol Onel Hernández ficha por el equipo inglés Charlton

Onel Hernández cerró un ciclo de siete años con Norwich, al que se unió en 2018.

Su contrato lo vincula hasta enero de 2026 con una suma estimada de 20.000 dólares mensuales

La Habana/El cubano Onel Hernández puso fin a la incertidumbre tras cuatro meses como agente libre y este lunes formalizó su contrato con el equipo de la segunda división del fútbol inglés Charlton Athletic. El acuerdo, del que no se ofrecieron cifras, es hasta enero de 2026.

Según el portal Capology, la temporada pasada con el Norwich percibió un salario promedio de 26.474 dólares semanales. El referente de la selección cubana de fútbol tendría un ingreso promedio de 20.000 dólares con su actual escuadra.

Hernández había sido pretendido por varios clubes ingleses y de acuerdo con el periodista Alexander Ramírez Tápanes, en mayo pasado se acercaron agentes de equipos de España, Alemania, Turquía, México y Estados Unidos, pero su intención era mantenerse en el balompié inglés y los descartó.

De entre las opciones se encontraba Charlton, que actualmente se ubica en séptimo lugar del torneo, así que se unió a los entrenamientos. Hernández “tiene un físico y potencia maravilloso, además de habilidad en el uno contra uno”, dijo el entrenador Nathan Jones.

Hernández “tiene un físico y potencia maravilloso, además de habilidad en el uno contra uno”, dijo el entrenador Nathan Jones

El estratega destacó que en su equipo cuenta con “Tyreece Campbell, tenemos a Rob Apter, a Ibby Fullah, solo necesitábamos experiencia en el campeonato en términos de habilidad y esa la posee Onel”.

El internacional cubano cerró un ciclo de siete años con Norwich, al que se unió en 2018. Con este club fue fundamental su participación en dos campañas de ascenso a Championship que le permitió al equipo regresar a la Premier League en 2019 y 2021.

En su trayectoria también destacan los períodos de préstamo en Middlesbrough y Birmingham en la campaña 2021/22. Ha jugado 210 partidos entre todas las competiciones. Uno de sus goles referentes lo anotó al Manchester United. Es el único cubano en anotar en la Premier League y en la división inglesa.

De Cuba, el delantero tiene pocos recuerdos de la infancia. Hernández dejó la Isla a los seis años, su madre, Yaneisy Mayea, aceptó la propuesta de un turista alemán de casarse y emigrar a la pequeña ciudad de Gütersloh. Allí tocó por primera vez una pelota de fútbol con la ayuda de su padrastro, que era entrenador de fútbol.

En Alemania, el cubano pasó por los equipos juveniles del FC Gütersloh y LR Ahlen antes de unirse a la academia de Arminia Bielefeld a los 14 años. Con apenas 17 años debutó profesionalmente en la Bundesliga 2, la segunda categoría de la Liga de fútbol de Alemania, de la mano del entrenador Christian Ziege. Posteriormente estuvo una temporada en el Werder Bremen II y el Wolfsburg II, hasta que se unió al Eintracht Braunschweig, donde anotó cinco goles buscando el ascenso a la Bundesliga con “los leones”.

Sus cualidades cautivaron a los directivos del equipo inglés Norwich y en 2018 se concretó su fichaje por 2,5 millones de euros.

A sus 32 años, Hernández, llega a aportar experiencia, aunque su nuevo equipo ya lo contempla para el duelo de este martes ante el Derby County. En la agenda se encuentra marcada la fecha del 21 de octubre, en que deberá encarar a sus ex compañeros del Norwich.