Se refuerza el cuarteto en la recta final de la Serie Nacional de Béisbol

Desde hace varios días están callados los campos de pelota que se mantenían activos. El silencio del estadio Latinoamericano resulta muy muy sonado, porque los Leones murieron peleando como sabe hacerlo el más grande de los equipos cubanos. Ahora llega la hora de los segundos refuerzos para el cierre de la temporada.

El mentor tunero ya anunció que, pidiendo primero, llamará al mejor pitcher zurdo de nuestro béisbol, Yoanni Yera, y seguramente que buscará también a un lanzador relevista y a un jugador de cuadro, sobre todo pensando en la antesala.

Sancti Spíritus, que ya no contará con Yurisbel Gracial, debe lanzarse, pidiendo segundo, por un lanzador como Frank Luis Medina, y buscar a un sustituto para su receptor titular, operado de apendicitis, y a un infield o un jardinero de efectividad al bate.

Los especialistas creen que Villa Clara irá primero por Oscar Luis Colás y luego intentará perfeccionar su jardinería -para que quede como designado Norel González o Yurién Vizcaíno- y su staff de lanzadores, aunque puede sorprender con algún buen bateador para mejorar su rezagado bateo.

Aunque Ciego de Ávila tienen un conjunto sólido y probado, es posible que requiera de un par de serpentineros, además de que debe fortalecer su primera base. Algunos piensan en la posibilidad de un Yordanis Samón, pues Roger Machado, que pide último en la primera ronda, encabeza la segunda de solicitudes.

Aunque Ciego de Ávila tienen un conjunto sólido y probado, es posible que requiera de un par de serpentineros

Pero todo esto es solo una serie de suposiciones, tan lógicas como lógicos serán los pedidos reales, por intuición, aprecio personal, fino conocimiento de lo requerido o simple azar, pues cada dirección debe equilibrar con sabiduría el manejo de necesidades y de posibilidades para enfrentar la hora de la verdad.

Cuando callaron los rugidos del monstruo del Latino, quedó claro que Holguín se había vuelto un gran equipo. Aunque no brilló tanto en la segunda como en la primera etapa, su sexto lugar no es poca cosa para una escuadra con la que nadie contaba al principio. Pero lo hicieron de la mano de Noelvis González, un sabio mentor que sirve de modelo en conjugar la teoría y la práctica en el terreno.

Dos tristezas dejó el silencio del estadio habanero. Pese a la magia devuelta por Rey Vicente Anglada, Industriales no pudo llegar a play off. El mentor azul elogió sin reservas a sus muchachos porque “demostraron coraje, entrega y vergüenza, respetando al público que viene a verlos”, pero reconoció que, pese a la hombrada final, no ganaron en momentos decisivos anteriores.

Aunque un alto político trató de comprometerlo ante las cámaras y le dijo: “En el año del 500 (cumpleaños habanero) y del 60 aniversario de la revolución, la capital se merece que Rey vuelva a dirigir”, el mánager insistió en dirigir solo por un año y no más. Muchos esperan que se desdiga. Ahora vuelve la pregunta sobre la dirección vacante. En cuanto a Carlos Tabares, no estará disponible hasta que termine de doctorarse en Ciencias del Deporte.

Pese a la magia devuelta por Rey Vicente Anglada, Industriales no pudo llegar a ‘play off’

El otro hecho triste en El Cerro fue el anuncio inesperado del retiro de Alexander Malleta. El gran 55 deja un vacío más que difícil de llenar. En 22 series y 1770 partidos, Malleta logró erguirse como jugador de clase extra a nivel nacional e internacional, que usualmente actuaba toda la temporada y sin lesiones, que repartía sabios consejos a lanzadores y jardineros y que, como Marquetti, respondía a los pelotazos con una inolvidable sonrisa de grande.

Esperemos que en los play off brille más el arte que el desastre, que los bateadores sean más pacientes, que los jardineros tengan más coordinación y comunicación entre ellos y tiren al cortador, que los lanzadores propicien menos el robo de bases con la lentitud al pitchear, que no sea tan evidente la falta de abecé técnico en jugadores que aspiran ahora a la Gran Carpa.

El viernes 4 de enero arrancan unos play off que prometen una final tan rara como la anterior. Los Leñadores, únicos sin oro en el cuarteto, pero favoritos, esperarán por los Tigres en Las Tunas y los Gallos a sus vecinos de Villa Clara en Sancti Spíritus. Lo único seguro es que, como a todo lo largo del campeonato, las sorpresas no se acaban.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.