Roxana Gómez conquista el bronce en la Liga Diamante en la prueba de 400 metros planos

La atleta registró 50,24 segundos, su mejor marca de la temporada y centra su objetivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Habana/Roxana Gómez ha confirmado que es la mejor exponente en los 400 metros planos en Cuba. Este sábado conquistó la medalla de bronce en la Liga Diamante, en Shanghái, China, al parar el cronómetro en 50,24 segundos, su mejor marca de la temporada. “Más allá del podio, el dato clave es su progresión: abrir el año con este registro y ese nivel competitivo deja señales muy claras”, resumió el medio especializado Deporcuba.

“Si logra mantenerse, su evolución apunta a muchas lindas noticias en la temporada”, agregó el mismo medio. En tanto, el oficialista Cubadebate considera que “la velocista está en condiciones de medirse cara a cara con la élite mundial de la especialidad”. La cienfueguera fue superada por la jamaicana Nickisha Pryce (49,75 segundos) y la estadounidense Aaliyah Butler (49,78). Detrás de la velocista cubana quedaron Stacey Ann Williams, Sada Williams y Martina Weil.

Gómez, sexta en el ranking mundial, está enfocada en mejorar sus registros de la pasada temporada. “Este año ha comenzado bastante bien”, dijo en febrero pasado al diario 5 de Septiembre. Su preparación, antes de Shanghái, incluyó dos bases de entrenamiento, una en República Dominicana y otra en México.

“Estoy en óptimas condiciones físicas, sin lesiones ni molestias, para poder lograr mejores resultados que el año pasado”, dijo la velocista que tiene en mente estar en el podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a desarrollarse en Santo Domingo.

En julio pasado, Gómez se adueñó del mitin internacional de atletismo en Ordizia, España, con una marca de 50,40 segundos

En julio pasado, Gómez se adueñó del mitin internacional de atletismo en Ordizia, España. Con una marca de 50,40 segundos sacó amplia ventaja sobre las locales Blanca Hervás (51,65) y Eva Santidrián (51,88).

En Shanghái, el discóbolo cubano Mario Díaz no tuvo su mejor actuación, al quedar muy alejado de sus mejores marcas (67,44, 65,66 y 64,71, las tres en 2025, y 65,22, en 2022). Según el diario Jit, su lanzamiento de 58,73 metros “fue insuficiente para este nivel y quedar entre los ocho de vanguardia”.

La Liga Diamante tendrá otros 14 eventos con sedes en Europa, Asia, América y África. La final se celebrará los días 4 y 5 de septiembre, en Bruselas, en el Memorial Van Damme.

El atletismo cubano, que ha sido castigado por las fugas y temas federativos, parece resurgir. En diciembre pasado, triplista Davisleydi Velazco expuso su deseo por representar a Puerto Rico. La atleta tomó la decisión después de que las autoridades no la incluyeran en el listado final de 17 competidores para el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 de septiembre pasado.

La Federación Cubana de atletismo la marginó del evento porque en 2023 abandonó el país. De acuerdo con Velazco, en Cuba su carrera estaba “estancada”, no tenía proyección ni crecimiento a la vista, y ante “la situación económica”, no había más que salir.