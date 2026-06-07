El saltador cubano Juan Miguel Echevarría regresa tras una lesión de rodilla y conquista el oro en España

Jorge Hodelín se llevó el tercer lugar sobre la pista del Meeting Internacional de Papaflessia con un registro de 8,22 metro

La Habana/El saltador cubano Juan Miguel Echevarría reapareció este sábado en la ciudad de Salamanca, España, y conquistó el oro al imponerse con 8,24 metros al francés Erwan Konaté y al lusitano Marcos Lara Urbano. En tanto, en Grecia, Jorge Hodelín se llevó el tercer lugar sobre la pista del Meeting Internacional de Papaflessia, con un registro de 8,22 metros, mientras que el griego Miltiadis Tentoglou alcanzó 8,24 y el búlgaro Bozhidar Saraboyukov llegó hasta 8,26.

“Dos actuaciones que refuerzan el estado del salto de longitud cubano en el camino hacia Santo Domingo 2026”, destacó el medio especializado Deporcuba, que ha seguido de cerca la actuación de los atletas de la Isla.

“Echevarría igualó la mejor marca del certamen con un salto de 8,24 metros”, recordó el medio oficialista Cubadebate, al señalar que el camagüeyano arrastraba molestias desde el Mitin de Guadalajara, España, en agosto pasado.

El atleta confirma que ha quedado atrás la lesión en la rodilla que lo marginó del Mundial de atletismo que tuvo lugar en septiembre pasado en Tokio. Además, reafirma su objetivo de saltar por encima de la marca de los ocho metros. Su secuencia en Salamanca fue de 7,96 (salto nulo), 8,24, 7,74 y un último intento sin marca.

El atleta confirma que ha quedado atrás la lesión en la rodilla que lo marginó del Mundial de atletismo que tuvo lugar en septiembre pasado en Tokio

El atleta es un referente del atletismo cubano desde que fue reinsertado al deporte cubano en abril de 2024. El medallista de plata en Tokio 2020 y campeón del mundo bajo techo en Birmingham (Reino Unido, 2018) abandonó la Isla tras el evento en el país asiático y se estableció en España, arropado por Iván Pedroso. Luego de pedir su baja del deporte en Cuba por “motivos personales”, finalmente regresó a la Isla en 2023.

La prensa oficialista destacó el resultado de Jorge Hodelín como el “refrendo a su notable estado de forma” y, sobre todo, su estabilidad competitiva. “Sin estridencias, Hodelín construyó su triunfo sobre la base de la seguridad y el oficio, consolidándose como una carta confiable para el relevo generacional de la especialidad”, publicó Cubadebate.

“El agramontino se mantiene estable en cuanto a sus marcas, pues dos días antes, en Roma, logró 8,18 metros, para el tercer lugar de la parada de la Liga de Diamante en la capital italiana”, destacó Jit.

En Grecia, Lázaro Martínez, doble medallista mundial, finalizó cuarto en el triple salto, con 16,83 metros, un registro con el que superó su mejor registro del año anterior, de 16,82.

Martínez, precisó el diario Granma, “logró su cota en el quinto intento, tras haber logrado un salto de 16,61, otro de 16,47 y dos faltas. La prueba fue dominada por el cubano nacionalizado italiano Andy Díaz (17,59), seguido por los jamaiquinos Jordan Scott (17,33) y Jaydon Hibbert (17,02)”.