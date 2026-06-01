Davisleydi Velazco, triplista expulsada de Cuba, supera un récord por 50 centímetros en Francia

La atleta nacida en Camagüey va en ascenso desde que dejó la Isla y reside en Puerto Rico, país al que busca representar

La Habana/La atleta cubana Davisleydi Velazco destrozó este domingo la marca de triple salto del Mitin Internacional de Forbach, en Francia, que estaba vigente desde hace 17 años. Con solo dos intentos, uno de ellos de 14,83 metros, la atleta, quien dejó el país en 2023 en busca de mejores oportunidades, superó por medio metro el récord de 14,33 que había impuesto la francesa Tereza Nzola Mesa en la edición de 2009.

La triplista, de 26 años, quien fue borrada definitivamente como atleta elegible por la Isla en septiembre pasado, marcó 14,77 metros en su otro salto, lo que hubiese alcanzado también para eliminar de los libros el récord de la competencia. Ambas marcas fueron muy superiores a las conseguidas por el segundo y tercer lugar de la prueba. La plata fue para la francesa Ilionis Guillaume, con un salto de 14,09, mientras que el podio lo completó la alemana Kira Wittmann, con 13,89 metros.

Con su desempeño de este fin de semana, Velazco, quien compite como atleta independiente, dio una nueva muestra de su excelente forma, pocos días después de haber logrado 14,85 metros, su récord personal y la tercera mejor marca a nivel internacional de la actual temporada, que le dio la medalla de oro en el Coqui International Cup en el Paseo de los Artistas de Caguas, en Puerto Rico, el 17 de mayo.

“Confirmé que los sueños sí se alcanzan cuando se trabaja con fe, disciplina y corazón. Seguimos soñando, seguimos luchando”

La competencia no fue fácil, pues protagonizó una encarnizada lucha con Thea Lafond, de Dominica y vigente campeona olímpica de la especialidad, a la que venció por apenas un centímetro de diferencia. “Confirmé que los sueños sí se alcanzan cuando se trabaja con fe, disciplina y corazón. Seguimos soñando, seguimos luchando, porque esto apenas comienza”, dijo tras ganar la competencia.

De acuerdo con el sitio especializado Swing Completo, la atleta superará la marca de los 15 metros, debido al ascenso que ha mostrado desde que salió de Cuba y se radicó en Puerto Rico, país al que desea representar.

En 2025 vivió la mejor temporada de su carrera. En marzo del año pasado registró un salto de 14,36 metros en el Spring Break Classic, en Carolina, Puerto Rico. Le siguieron marcas de 14,32 en Tucson, 14,26 en Kingston, 14,61 en Memphis y 14,38 metros en Florencia. “Su salto de 14,54 en Gotemburgo –en julio pasado– mostró que estaba lista para rozar los grandes escenarios, y en Bruselas, el 22 de agosto, obtuvo uno de sus mejores resultados mejor marca personal, con 14,72”, publicó al respecto a finales del año pasado el medio especializado Deporcuba, que ha seguido la trayectoria de la deportista.

Pese a que logró una medalla de bronce para Cuba en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Tampere, Finlandia, en 2018, fue relegada posteriormente en varios selectivos. En una entrevista publicada en diciembre pasado en el medio puertorriqueño El Vocero, la atleta señaló que en Cuba su carrera estaba “estancada”. Sin proyección ni crecimiento a la vista, y ante “la situación económica”, se vio obligada a buscar nuevos bríos y salir de la Isla.

La atleta señaló que en Cuba su carrera estaba “estancada”. Sin proyección ni crecimiento

El periplo la llevó por cuatro países, con una estadía de varios meses entre México y Estados Unidos, pero la luz llegó cuando fue contactada por el experimentado entrenador cubano Ubaldo Duany, quien fue uno de los forjadores de la carrera de la colombiana Caterine Ibargüen, ganadora del oro en triple salto en Río 2016, y Pedro Pichardo, el saltador cubano que ha ganado oro y plata con Portugal en Tokio 2020 y París 2024. El coach le propuso entrenar un par de meses en su club en Puerto Rico. Velazco aceptó y decidió quedarse, un paso que marcó un punto de inflexión en su carrera.

La fuga de atletas por la falta de oportunidades es un común denominador en el atletismo de la Isla. En 2021, el triplista Cristian Nápoles y el velocista Reynier Mena solicitaron la baja de la Federación Cubana. El tiempo les ha dado la razón a varios de ellos. En junio del año pasado, Mena se llevó la prueba de 200 metros de Liga de Diamante que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, con un tiempo de 20,05 segundos. Días antes había ganado el mitin de Savona, Italia (20,15 segundos) y el de Noruega, con un registro de 20,20.

En cuanto a los triplistas que han dejado el país, el evento que exhibió las carencias de Cuba y el desarrollo de los atletas de la Isla en el exilio fue París 2024. En esos Juegos Olímpicos, los saltadores emigrados se repartieron el podio. Jordan Díaz (España) se quedó con el oro, con una marca de 17,86 metros. La plata y el bronce fueron para Pedro Pablo Pichardo (Portugal), con 17,84, y Andy Díaz (Italia), con 17,64.