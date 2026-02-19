Seducidos por Europa: balonmanistas cubanos en la historia de la EHF Euro

La EHF Euro agrupa lo que más vale y brilla del balonmano en Europa, donde se concentra la mayor calidad de este deporte.

Matanzas/La EHF Euro agrupa lo que más vale y brilla del balonmano en Europa, donde se concentra la mayor calidad de este deporte. Jugar la principal competición de selecciones del Viejo Continente es difícil hasta para balonmanistas nacidos y formados allí. Entonces ¿Se imaginan la calidad que necesita un jugador cubano para intervenir en este torneo? En reportes anteriores, 14ymedio profundizó sobre los cubanos que intervendrían en la edición 2026 del torneo, ganada por Dinamarca, pero en este artículo, ampliamos a todos los exponentes de Cuba que pisaron el tabloncillo en la historia del certamen. Todos ellos encontraron mejor acogida en lo económico y deportivo al representar otras naciones.

Con Islandia:

Como nación nórdica al fin, los islandeses poseen gran tradición balonmanística. Y es curioso que esta isla vikinga haya adquirido en su momento refuerzos de otra isla del Caribe. El primero fue Roberto Julián Durañona, quien con la Selección Cubana había sido sublíder goleador del Mundial de 1986 con 50 tantos, y líder goleador del Mundial de 1990 con 55 dianas. Sin embargo, en 1995, tras un breve paso por Argentina, recibió una oferta en la Liga Islandesa y posteriormente tramitó la nacionalidad de ese país. El lateral de 2,02 metros jugó la EHF Euro del 2000 en la que Islandia fue onceava. Allí Durañona acumuló poco más de una hora de juego en tres partidos con cinco goles en 22 remates, una asistencia y dos robos.

Años después, en las EHF Euro de 2004 y 2008, los islandeses enrolaron en sus filas al pinareño Jaliesky García. El también lateral de 1,96 metros había escapado de la Selección Cubana en el Campeonato Panamericano de Colorado Springs, Estados Unidos, y con mediación de Julián Durañona, se insertó en la Liga Islandesa, en la que se convirtió en su mejor jugador. En la EHF Euro 2004, Islandia terminó decimotercera, sin embargo, Jaliesky fue el segundo mejor anotador del equipo con 16 goles en 28 remates. Además, repartió cinco asistencias tras hora y media de juego correspondiente a tres partidos. En la EHF Euro 2008, Jaliesky apenas jugó 16 minutos en dos encuentros.

Con Hungría:

El elenco húngaro ocupó la novena plaza tras alcanzar la Main Round en la EHF Euro 2004. A su servicio, se presentó el matancero Ivo Díaz. El atleta de 1,91 metros fue el principal artillero de Hungría en ese Campeonato Europeo con 27 goles en 50 remates, y como buen central, orquestó el juego del plantel con 23 asistencias. Desde el punto de vista defensivo, colaboró con tres robos y dos bloqueos a disparos rivales tras seis partidos y más de cuatro horas en cancha.

Curiosamente, Ivo Díaz enfrentó a su compatriota Jaliesky García durante la fase de grupos de aquella EHF Euro. Hungría venció 32-29 a Islandia el 23 de enero de 2004. Díaz respondió en ese partido con nueve goles en 13 remates para un 69% de efectividad y despachó cuatro asistencias. Del otro bando, García anotó 7 veces en 11 disparos para un 64% de efectividad, lo que acompañó con 3 asistencias.

Ivo había sido fichado en la Liga Húngara tras desempeñarse con Cuba en el Mundial de 1997. Volvió a representar a su tierra natal en el Mundial de 1999, pero al obtener el pasaporte húngaro, accedió tiempo después a cambiar de seleccionado nacional.

¿Se imaginan la calidad que necesita un jugador cubano para intervenir en este torneo?

Con España:

Los Hispanos, como se conoce al seleccionado español de balonmano, llegaron a la final de la EHF Euro 2006. En esa ocasión, alcanzaron por tercera vez en metal plateado de la lid. Dicha escuadra contaba con dos históricos cubanos, el pívot granmense Rolando Urios y el lateral guantanamero Julio Fis.

Rolando Urios acumuló dos horas y media de juego en la competencia con 29 goles, un 83% de efectividad en remates y 10 asistencias. Mientras tanto, Julio Fis acertó 10 goles en 27 disparos, con dos asistencias en poco más de una hora de acción.

Urios y Fis habían firmado en el balonmano de Hungría en 1997. ¿Por qué? Porque cuando los húngaros quisieron llevar a Ivo Díaz a su liga, la Federación Cubana de la disciplina les impuso como condición que tenían que fichar a otros talentos cubanos de interés. A corto plazo, el negocio dio resultado. Rolando y Julio también formaron parte del irrepetible Cuba que fue octavo en el Mundial Egipto 1999. No obstante, con el tiempo, varios de estos atletas vieron mejores perspectivas de vida siendo internacionales por otras selecciones.

Dos décadas después de la incursión de Julio Fis en el Campeonato Europeo, su hijo Marcos Fis apareció con Los Hispanos en la EHF Euro 2026. El también lateral zurdo, de 18 años, avanzó hasta la Main Round con 19 goles en siete juegos, 76% de remates anotados y cinco asistencias.

Con Portugal:

En 2020, Portugal regresó a la EHF Euro después de 14 años sin participar en el evento. Aquel año pandémico subieron al sexto lugar europeo con los cubanos Alfredo Quintana, Daymaro Salina y Alexis Borges en su nómina. El portero Quintana, tristemente fallecido, tuvo el tercer mejor porcentaje de atajadas de ese torneo entre arqueros con al menos 200 disparos recibidos, al detener 84 de 271 remates para un 31% de efectividad. Daymaro y Alexis aportaron 18 goles cada uno.

Para la EHF Euro 2022, el pívot Daymaro Salina repitió con los lusitanos, pero se le unieron el lateral Ángel Hernández y el también pívot Víctor Iturriza. Portugal cayó al decimonoveno puesto esta vez. Daymaro colaboró con nueve goles y una asistencia, Iturriza con 14 goles y cuatro asistencias y Ángel sumó 16 minutos de juego.

El equipo portugués de la EHF Euro 2026 alcanzó su mejor resultado histórico en el certamen al concluir en quinto lugar. En dicha hazaña, Víctor Iturriza volvió a ser fundamental con más de cuatro horas de juego, en las que anotó 21 de 23 disparos para un 91% de efectividad, repartió tres asistencias, aportó tres robos y bloqueó un tiro rival.

En los últimos años, varios balonmanistas cubanos contratados en Liga Portuguesa han encontrado la forma de hacerse con el pasaporte portugués y vestir los colores de este combinado de la Península Ibérica.

Con Países Bajos:

Reinier Taboada no jugaba para la Selección Cubana desde los Juegos Panamericanos Lima 2019, y si a esto añadimos que su esposa es neerlandesa, se crea el panorama perfecto para que Países Bajos adquiera un refuerzo de lujo. Así, el potente lateral fue contactado para unirse al Team Orange y tuvo su primer compromiso importante en la EHF Euro 2026. Aunque los neerlandeses no superaron la fase de grupos, Taboada sobrecumplió con 16 anotaciones, 73% de remates anotados y tres asistencias. Y por si fuera poco, fue el Jugador Más Valioso en la victoria de Países Bajos sobre Georgia.