¿Cuáles son las mejores balonmanistas que quedan en Cuba?

Ocho de las 16 integrantes del plantel mundialista juegan en la Isla, pero tienen una edad ideal para probar suerte en el extranjero

Matanzas/El Campeonato Mundial de Balonmano Femenino, celebrado a finales de noviembre e inicio de diciembre en Alemania y Países Bajos, dejó a Cuba en el lugar 30 entre 32 selecciones. Tras siete partidos en el torneo, las cubanas acumularon una victoria, un empate y cinco derrotas. Sin embargo, toca reconocer el mérito de un grupo que logró regresar al máximo nivel de la disciplina tras seis años de ausencia.

A diferencia de la rama masculina, donde hay decenas de cubanos en ligas de Europa y Asia, en el balonmano cubano femenino el número de contratadas suele ser menor. Para tener una idea, solo ocho de las 16 integrantes del plantel mundialista cuentan con la dicha de mostrar sus habilidades en el extranjero. Pero, ¿eso significa que no queda talento femenino en la Isla? En las siguientes líneas, con base en los resultados individuales de este Mundial y otros eventos, repasamos cuáles son las mejores balonmanistas que, estando en Cuba, no deberían pasar desapercibidas a las miradas extranjeras.

A sus 33 años, la central matancera Ángela Amorós vivió su primer Mundial con números asequibles. Desde la suplencia, supo aportar ocho goles y cuatro asistencias a la causa cubana. Ángela venía de hacer 19 goles en el Campeonato de Norteamérica y el Caribe celebrado en México, en abril pasado, competencia donde las de las Cuatro Letras quedaron campeonas y certificaron su clasificación a la cita mundialista. También se coronó en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023, con 10 goles, ocho asistencias y 77% de remates anotados, y participó en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, con 15 goles, cuatro asistencias y 63% de remates anotados.

Diancy González, la extremo de 27 años, derecha, sobresale en cancha por su explosividad y una definición de cara a portería bastante ajustada a los cánones. Jugó seis partidos del Mundial como recambio, con tres goles anotados. Su evento internacional más destacado había sido los Centroamericanos de San Salvador 2023. Allí colaboró en el oro de Cuba con 10 goles en 17 remates y cinco asistencias.

La lateral de 1.85 metros Ana Carla Sardiñas fue la integrante más joven de la escuadra cubana al Mundial con apenas 18 años. Además, por su disciplina y constancia, ha sido la capitana del conjunto júnior femenino. Anotó nueve goles en el Trofeo IHF Junior para Norteamérica y el Caribe de este año, en el que las cubanas quedaron subcampeonas. Y en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 hizo 13 goles.

La pívot pinareña de 21 años Melissa Chala destaca por una fuerza propia de un físico de 1.82 metros. La suplencia no le impidió recibir una buena cantidad de minutos en el Mundial, y los aprovechó con cinco goles, una asistencia, un robo y un penal de siete metros provocado. Chala también estuvo en el Premundial de abril, en el que anotó tres veces.

Muchas cosas positivas podríamos escribir de la lateral santiaguera de 19 años y 1.86 metros Zajaris Hernández. En 2025, anotó 54 goles sumando sus comparecencias en las selecciones cubanas absolutas y júnior. Hizo 21 goles en el Trofeo IHF Junior para Norteamérica y el Caribe, fue la máxima goleadora de Cuba, con 25 tantos, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, colaboró con cuatro dianas en el Premundial de mayores e hizo igual número en el Mundial. En Zajaris hemos visto un potente disparo de larga distancia, pero también una entereza defensiva muy importante en las jugadoras de su posición.

Es el partido ante China por la Copa Presidente del Mundial de balonmano, y entre las jugadoras de Cuba, se observa a una que lleva un vendaje en la mano izquierda. Es Dianny González. La pívot de 27 años, hermana jimagua de Diancy, había sufrido una herida de tres puntos de sutura en su partido anterior ante Egipto, y aun así aportó ante las chinas. Dianny terminó el Mundial con 16 goles, tres asistencias y un 62% de remates anotados.

No fue la primera vez que consiguió la doble cifra de anotaciones en un evento con Cuba. Hizo 17 goles en el Premundial, 15 goles con 68% de efectividad y nueve asistencias en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, y 13 goles con 62% de efectividad y dos asistencias en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Durante estos años se ha consolidado como la pívot titular en el esquema del entrenador Jorge Coll. Su fortaleza en ataque y defensa no pasa desapercibida. Por su estilo de juego, obliga al contrario a cometer varias infracciones.