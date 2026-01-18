Tres balonmanistas cubanos intervendrán en la EHF EURO 2026

Víctor Iturriza estará con la representación de Portugal, Reinier Taboada con Países Bajos y Marcos Fis con España

Matanzas/Desde este martes hasta el 1 de febrero, se desarrolla la EHF EURO 2026 con sede en Dinamarca, Suecia y Noruega. En la principal competencia de selecciones nacionales del balonmano europeo aparecen jugadores cubanos en tres de las plantillas involucradas.

Con la representación de Portugal estará Víctor Iturriza. El pívot de 35 años debutó con los lusitanos en 2020 tras varios años de actividad en la liga de ese país. Además, jugó los Juegos Olímpicos y el Mundial en 2021.

En la trayectoria de Iturriza destacan su primera EHF EURO en 2022 y repitió su participación mundialista en 2023 y 2025. En esa última cita, lideró la mejor actuación histórica de Portugal, que concluyó en cuarto lugar. A su vez, el balonmanista se consagró como mejor en su posición en el evento al concretar 36 goles en nueve partidos.

La EHF EURO 2026 depara a Portugal su participación en el Grupo B, junto a Rumanía, Macedonia del Norte y la complicadísima Dinamarca.

Con la representación de Portugal estará Víctor Iturriza. / Instagram

Para Países Bajos, Reinier Taboada constituye una valiosísima adquisición de cara a este certamen de élite europeo. El lateral, de 28 años, actual pieza del club Benfica portugués, recibió el permiso para defender al llamado Team Orange en septiembre de 2025, con lo que asume su primer gran reto en su nueva selección.

“Los acercamientos surgieron porque un miembro del cuerpo técnico se enteró de que yo estaba casado con una neerlandesa. A partir de ahí, empezó todo. A mis hijos les gusta mucho verme jugar cuando lo hago con clubes. Desde ahora tendrán la oportunidad de verme con la camiseta anaranjada de su tierra”, señaló a 14ymedio sobre su presencia en el conjunto neerlandés, que integra el Grupo E de la EHF EURO 2026 junto a Suecia, Croacia y Georgia.

En el balonmano español sobresale Marcos Fis. / Instagram

En el balonmano español sobresale Marcos Fis. El hijo del legendario guantanamero Julio Fis ha lucido esta temporada en el máximo circuito con Granollers, sin que sus 18 años le pesen. El atleta se ganó un puesto como lateral en la España de mayores para esta EHF EURO.

El padre de Fis también representó a los españoles en la edición 2006. A mediados de 2025, Marcos salió subcampeón con España Sub-19 en el Mundial de la categoría, en el que fue el máximo goleador de su equipo con 61 anotaciones en ocho partidos y recibió el premio al Jugador Más Valioso del campeonato. La actuación del balonmanista será fundamental ante Serbia, Austria y Alemania, en el Grupo A de la EHF EURO 2026.