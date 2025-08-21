Tres de los cinco atletas fugados en Paraguay están ocultos en casa de cubanos

En cambio, no se tiene noticias de la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles y del judoca Jonathan Delgado

La Habana/Los remeros cubanos Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez, que se fugaron el pasado miércoles tras conquistar la medalla de bronce en la prueba de ocho con timonel, fueron localizados “sanos” y permanecen ocultos en “un lugar seguro y tranquilo”.

“Se dieron cuenta que no están solo en su nueva vida que recién comienza”, señaló el profesor cubano de la Academia Paraguaya de Coctelería, Carlos Carrera. Contó en sus redes sociales que los atletas “están asustados”.

La Comisaría Décima de Asunción recibió la denuncia por la desaparición de los remeros el pasado 13 de agosto. El jefe de la misión pidió apoyo para localizar a los desertores. Los competidores manifestaron su temor ser detenidos y devueltos a la Isla.

Harche Reyes, otro de los cubanos que localizó a los remeros, aseguró al diario paraguayo ABC que se sumaron más policías en la búsqueda de los atletas tras hacerse oficial la escapatoria posterior del judoca Jonathan Delgado. “Aumentó la persecución hacia estos chicos… hasta que todos se vayan, no podemos cerrar un número porque va a haber más atletas con la intención de escapar de la represión y tener una vida libre”.

Carrera y Reyes confirmaron que se está buscando la manera de ayudarlos. Los compatriotas solicitaron el apoyo para proporcionarles ropa a los jóvenes que miden más de dos metros, porque la comida y el lugar para quedarse ya están asegurados.

Los atletas planean acercarse a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare) para solicitar asilo. Sin embargo, quieren esperar y contar con asesoría jurídica para iniciar los trámites.

Del paradero de la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles y el judoca Jonathan Delgado no se dieron detalles.

Los Juegos Panamericanos Júnior 2025 comenzaron el 9 de agosto y se disputarán hasta el 23 de este mes en Paraguay. Cuba se ubica en el octavo sitio del medallero con 10 medallas de oro, siete de plata y 10 de bronce.