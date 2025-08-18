El judoca Jonathan Delgado es el quinto atleta que se fuga en Paraguay

El judoca Jonathan Delgado cumplió con el calendario de competencias en los Juegos Panamericanos Júnior, en la imagen, el equipo de la disciplina.

La Habana/El judoca cubano Jonathan Delgado aprovechó el pasado viernes un descuido de la delegación en los Juegos Panamericanos Júnior Paraguay 2025 para fugarse. La baja del atleta “deja un vacío dentro del equipo y genera reflexiones sobre los retos que enfrentan muchos atletas en su camino deportivo y personal”, destacó el espacio en Facebook Del-pí Al-pá.

Delgado cumplió con el calendario de competencias en el evento. Su primer combate fue en la fase de cuartos de final en la categoría de más de 100 kilogramos, en el que fue superado por el dominicano José Miguel Brache. Sin embargo, la combinación de resultados le permitieron acceder a la ronda de repechaje, donde el martes pasado fue derrotado por el estadounidense Kanta Ueyama.

Previó a su retorno a la Isla, el judoca decidió escapar y seguir los pasos de los tres integrantes del equipo de ocho con timonel, Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez, que conquistaron la medalla de bronce y de la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles. Todos ellos se fugaron el miércoles.

A Delgado no le causó temor que el jefe de la delegación cubana en los Juegos Panamericanos Júnior Paraguay 2025 y presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller, denunciara ante la Comisaría Décima de Asunción la fuga y se pidiera apoyo para localizar a los desertores.

Pese a que los medios locales dieron a conocer la fuga de los cubanos, la misión deportiva ha guardado hermetismo sobre las ausencias. El jueves, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, confirmó que el jefe de la misión deportiva de la Isla les comunicó que los atletas se “retiraron de la delegación”.

A estas declaraciones le siguieron ese mismo día las del Ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, para ratificar que los atletas cubanos informaron a Vento Montiller su decisión de no regresar a Cuba. “La policía en estos casos hace lo que se llama una alerta para averiguar si hay alguna cuestión para preocuparse, pero aparentemente sería un caso de deserción”, señaló.

El comisario Pedro Bavera, de la Comisaría Décima de Asunción, quien recibió la denuncia de la fuga, señaló que no se encontraron informes que llevaran a la ubicación de los cubanos.

Hasta el momento ninguno de los cinco atletas cubanos se han acercado a las autoridades para solicitar asilo. Pese a ello, el Ministro del Interior confía en que entablen contacto con la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare) para iniciar con este proceso.

Cuba se ubica en el noveno sitio del medallero con cuatro preseas de oro, dos de plata y otras cuatro de bronce. El evento que finaliza el próximo 23 de agosto es encabezado por Brasil con 52 primeros lugares, 27 segundos sitios en el podio y 36 terceros lugares.