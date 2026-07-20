Otras tres medallas olímpicas de atletas cubanos son subastadas en Estados Unidos

Entre las preseas está la que conquistó el luchador cubano Lázaro Rivas en Sídney 2000, la de la taekwondoca Yanelis Labrada en Atenas 2004 y la de un pelotero en Atlanta 1996

La Habana/De las tres medallas de atletas cubanos que la casa RR Auction, en Boston (EE UU), puso en subasta este mes, una ha despertado especial interés. Se trata de la presea de oro de uno de los peloteros que conquistó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. El remate finaliza el jueves y por ella se han presentado 16 ofertas, la más alta es de 3.723 dólares de los 12.000 que se estiman para su venta.

La insignia, diseñada por Malcolm Grear Designers y fabricada por Reed and Barton, cuenta con un grabado en el borde inferior con el nombre del deporte: “Béisbol”. La casa precisa que el galardón presenta “algunos rasguños superficiales menores”. Sin embargo, incluye la cinta original verde y dorada y un estuche de madera, que tiene la tapa cortada con láser con el logotipo del anfitrión de los juegos del centenario.

Conforme a sus políticas, RR Auction no ofrece datos sobre la persona que ha puesto en venta la insignia. Los que se colgaron el metal en esa edición fueron, además del mánager Jorge Fuentes, los peloteros Antonio Scull, Orestes Kindelán, Antonio Pacheco, Eduardo Paret, Omar Linares, Lázaro Vargas, Juan Padilla, Miguel Caldés, Luis Ulacia, Rey Isaac y José Antonio Estrada, José Ariel Contreras, Omar Luis, Ormari Romero, Jorge Fumero, Omar Ajete, Pedro Luis Lazo y Eliécer Montes de Oca.

La medalla de plata que la estrella cubana del taekwondo, Yanelis Labrada, obtuvo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. / Casa RR Auction

Otra de las medallas en venta es la plata conquistada por el luchador cubano Lázaro Rivas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. El medallista murió tras ser apuñalado en una riña en 2013. Sin embargo, hay poco interés por la insignia. Por la obra de Wojciech Pietranik y Brian Thompson y fabricada por la Real Casa de la Moneda de Australia se han ofrecido 1.003 dólares de los 6.000 dólares estimados. Si no se llega a la cifra, “no sale”, advierte la casa RR Auction a los interesados.

La tercera presea es la plata conseguida por la taekwondoca Yanelis Labrada en Atenas 2004. La actual entrenadora radica en Miami (EE UU) y se desconoce si ella fue la que puso en venta la condecoración diseñada por Elena Votsi y Kostas Kazakos y fabricada por Efsimon. Por la presea se han ofrecido 2.600 de los 12.000 que se esperan.

La venta de medallas olímpicas se ha convertido en un medio de subsistencia para los atletas cubanos. La discóbola Yarelys Barrios vendió por 11.600 dólares, en la plataforma de subastas e-Bay, la medalla de plata que conquistó en Pekín 2008. El caso se dio a conocer luego de que el Comité Olímpico Internacional informó de que la deportista dio positivo al uso de la sustancia de dopaje acetazolamida, un diurético y agente enmascarante prohibido, y no pudo regresar la presea.

La casa estadounidense vendió en 2021, por 71.335 dólares, las medallas de oro que Iván Pedroso consiguió en Sydney 2000, en salto con obstáculos en 71.335 dólares, y las del tirador Leuris Pupo, por 73.205 dólares.

En esa misma jornada se vendieron las medallas de plata de las exponentes de lucha cubana, Yasmany Lugo, que obtuvo en Río 2016 por 25.000 dólares y la de Juan Luis Marén, que consiguió en Sidney 2000 por 10.000 dólares.