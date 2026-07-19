A pesar del incremento al salario mínimo, sigue siendo insuficiente frente al comportamiento de los precios y al costo de la canasta de bienes y servicios, reconoce ‘Granma’

La Habana/Cuba sigue siendo uno de los países con el salario mínimo más bajo del mundo pese al incremento publicado en la Gaceta Oficial de Cuba. Aunque el Gobierno insiste en defender la medida como parte de las “transformaciones” para mitigar la crisis en la Isla, la realidad es que el sueldo de los atletas se mantiene raquítico.

Las remuneraciones son en pesos, lo que representa una desventaja, cuando la tasa de cambio oficial del Banco Central de Cuba oscila este domingo en 592 pesos, es decir, los trabajadores con un salario mínimo 3.210 pesos vienen obteniendo unos 5 dólares y 40 centavos. “El monto que pareciera significativo, está lejos de la realidad”, denunció el medio especializado Swing Completo.

Los atletas de alto rendimiento recibirán 5.590 pesos (menos de 10 dólares mensuales) si alcanzan la categoría de medallistas olímpicos. Aquel que conquiste una medalla mundial se hará acreedor a 4.845 (8 dólares), a los ganadores de Panamericanos se le entregarán 4.475 pesos (7,5 dólares), por presea en Centroamericanos 4.095 pesos (6,9 dólares). Ahora bien, a peloteros de la Preselección Nacional y la Serie Nacional se les remunerará con 3.725 pesos (6,2 dólares), mientras que los reservistas se le dará 3.210 pesos (5,4 dólares).

Según la medalla obtenida en JJ OO, se otorgará un adicional a los atletas: por medalla de oro 10.000 pesos (casi 17 dólares), por la plata 6.500 pesos (casi 11 dólares) y aquellos que obtengan el bronce se harán acreedores a 5.000 (un poco más de ocho dólares). Aquellos que conquisten alguna presea en eventos mundiales recibirán por primer lugar 8,4 dólares, segundo sitio casi 6 dólares y los terceros lugares 4 dólares.

Los aumentos son anémicos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconoció que el “incremento” sigue resultando “insuficiente frente al comportamiento de los precios y al costo de la canasta de bienes y servicios”, según publicó el diario oficialista Granma.

'Swing Completo' señala que con estos salarios y los costos en la Isla, la alimentación continúa siendo una tortura.

Swing Completo señala que con estos salarios y los costos en la Isla, la alimentación continúa siendo una tortura. El mismo medio recuerda que una libra de frijoles cuesta 350 pesos, un pomo de aceite 1.800, un cartón de huevos 3.000 y una libra de arroz 350.

“En una matemática simple y usando números que están muy lejos de la exigencia una opción quedaría así (para pocos días de nutrición, conociendo que muchos de estos atletas son el pilar de una familia): 10 libras de arroz en 3.500 pesos, más dos pomos de aceite alrededor de 3.600 pesos, a lo que se agrega el costo de dos cartones de huevos por 6.000 pesos y otros 3.500 por 10 libras de frijoles, dan un total de 16.600 pesos”.

El mismo medio subraya que en el listado incluye carne de cualquier tipo, así como mortadela y espaguetis, lo que elevaría la cifra arriba de los 20.000 pesos (33,7 dólares).

“Este ejercicio se realizó sin tocar un asunto que es una dificultad latente y es el tema energético, con los constantes apagones que hacen la vida más difícil. Un saco de carbón oscila entre 1.400 y 18.000 pesos y se necesitan varios al mes para la cocción”.

Tras la desconexión total del sistema eléctrico nacional ocurrida el viernes 10 de julio –la segunda en menos de una semana y la cuarta en lo que va de año–, el pasado domingo el servicio seguía sin restablecerse completamente. La realidad es que la recuperación del sistema eléctrico avanza lentamente entre protestas y fuerte vigilancia policial.

Los costos se elevarían aún más si agregamos la compra de medicamentos. Las farmacias están casi vacías y hay que acudir al llamado mercado negro, donde un blíster de antibióticos está cotizado en más de 500 pesos y al que se ha tenido que recurrir para adquirir casi la totalidad de medicamentos e insumos sanitarios. El desabastecimiento del cuadro básico de medicamentos alcanzó en mayo pasado cotas tan altas que es necesario “inventar” casi por completo el costo de los productos para calcular el índice de precios al consumidor en Cuba.