Industriales conquista la Liga Élite y eligen a su ‘manager’ para dirigir a Cuba en la Copa Mundial Sub-23

El equipo realizó un recorrido en moto taxis por las calles de La Habana, donde fue reconocido por los aficionados

La Habana/Entre aplausos y vítores el equipo Industriales recorrió este miércoles en moto taxis las calles de La Habana. Luego de una sequía de 16 años, el equipo capitalino se erigió un día antes campeón de la IV Liga Élite tras superar 8-2 a Las Tunas. “Lo hizo con categoría frente a los Leñadores de Abeicy Pantoja”, destacó el medio oficialista Jit.

En plena celebración, el subdirector de actividades deportivas de La Habana, Raúl Reyes, le dio una noticia al manager de Industriales Guillermo Carmona: “Dirigirá el equipo Cuba en la Copa Mundial Sub-23 años”.

“Ha sido mucho tiempo esperando este título. Le agradezco a mis muchachos y a los refuerzos escogidos, por tanta entrega y sacrificio”, dijo el entrenador al mismo medio.

Argumentó que en el grupo prevaleció el optimismo, y expresó:“Tuvimos mucha fortaleza en los tres aspectos de juego y estamos muy felices por este resultado. Y sí, Carmona estará con los Leones en la venidera Serie Nacional”.

Se trata de un reconocimiento para la estrategia de un hombre que se convirtió en el primer entrenador de Industriales en los últimos 22 años en encabezar la tabla de posiciones. El club no lo hacía desde la dirección de Rey Vicente Anglada, en la temporada 2004-2005.

Con el título, Carmona responde a los detractores que en mayo pasado pedían su salida del equipo al considerar que no podría con la ausencia de varios peloteros

“Industriales fue, de punta a cabo, el mejor conjunto del campeonato, dominador de la fase clasificatoria y dueño de un equilibrio notable entre una ofensiva productiva, un pitcheo dominante y una defensa que rozó la excelencia”, resumió Cubadebate.

Con el título, Carmona responde a los detractores que en mayo pasado pedían su salida del equipo al considerar que no podría con la ausencia de varios peloteros. “Me voy por lo que están a favor y voy a estar dirigiendo hasta el 2035”, advirtió al periodista Evyan Guerra.

Carmona supo esperar los tiempos. Tras la salida en 2017 de Javier Méndez por problemas personales era el candidato para asumir la responsabilidad del equipo, pero el polémico Víctor Mesa reclamó el sitio y se lo otorgaron. “Si en la vida te pones a arrastrar todas las cosas negativas que te suceden, simplemente no vives”, contó a la revista Play-Off Magazine en 2020.

“No te voy a negar que sí me disgusté por el modo en que se hicieron las cosas. Pero al final uno tiene que continuar, en definitiva este tipo de trabajo que hacemos nosotros tiene esas características, ya que son otras personas las que te valoran si fue bueno o no, o si eres el indicado para un puesto determinado o no y en definitiva uno tiene que aceptarlo. Ese tema ya no forma parte de mis pensamientos, preferí dejarlo atrás”, agregó.

Los Leñadores de Las Tunas quedaron como subcampeones. Al final del encuentro se premió a los equipos, incluido el tercer lugar de Holguín bajo el mando de Lugdis Pineda, así como de los líderes individuales.