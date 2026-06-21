Con menos de cinco dólares al mes, Cuba está entre los países con el salario mínimo más bajo del mundo

Pese al incremento anunciado por el Gobierno, el aumento queda diluido por la inflación y la rápida devaluación del peso

Madrid/Como parte del paquete de 176 medidas anunciado esta semana por el Gobierno cubano, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció la necesidad de una reforma salarial: el salario mínimo sube de 2.100 a 3.210 pesos cubanos.

En términos oficiales, según la tasa del Banco Central de Cuba, el incremento equivale a pasar de 3,72 a 5,68 dólares mensuales. Pero de acuerdo con los análisis de El Toque, este fin de semana el peso cubano alcanzó nuevos mínimos históricos: 695 pesos por dólar y 800 por euro, con lo que el nuevo salario mínimo equivale a unos 4,6 dólares o 4 euros al mes. Con la creciente devaluación del peso cubano en las últimas semanas, la Isla figura entre las naciones con mayor inflación a nivel global, según datos analizados por el economista estadounidense Steve Hanke.

Estas cifras sitúan a Cuba entre los países con el salario mínimo oficial más bajo del planeta. La comparación internacional es difícil por la falta de datos y por los sistemas salariales opacos en algunos Estados, pero con los registros disponibles, Cuba aparece en la franja más baja junto a Burundi o Siria, donde los salarios mínimos oficiales también están por debajo de los 4 dólares mensuales.

Venezuela es otro país con uno de los más bajos salarios mínimos oficiales, pero el Gobierno ha optado por canalizar los ingresos a través de bonos y complementos indexados, con un “ingreso mínimo integral” anunciado recientemente en torno a los 240 dólares mensuales.

Este fin de semana el peso cubano alcanzó nuevos mínimos históricos: 695 pesos por dólar y 800 por euro, con lo que el nuevo salario mínimo equivale a unos 4 euros al mes

El propio Marrero señaló, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que el aumento salarial “es todavía insuficiente, pero es un primer paso a partir de las posibilidades reales”.

El nuevo salario mínimo cubano no alcanza para cubrir una canasta básica mínima en el país. En los mercados estatales en divisas, varios productos esenciales ya se mueven en niveles que desbordan cualquier referencia salarial local. Un cartón de 30 huevos supera los 3.000 pesos cubanos, mientras que un cilindro de gas licuado se vende oficialmente en torno a los 25 dólares y puede duplicar su precio en el mercado informal. El litro de combustible llega a superar los 4.000 pesos. En general, los precios tienden a fijarse en función del dólar o el euro, incluso cuando las transacciones se realizan en pesos cubanos.

El economista cubano Javier Pérez Capdevila estima que una familia necesitaría alrededor de 96.000 pesos mensuales para cubrir gastos esenciales. La cifra equivale a casi treinta salarios mínimos tras el aumento.

El incremento beneficiaría a alrededor del 51% de los trabajadores del sector presupuestado, descrito por la prensa estatal como “donde se concentran las conquistas sociales de la revolución”. Sin embargo, es precisamente este sector –especialmente la salud y la educación– el que carga con una crisis alarmante, con pérdida de personal cualificado y falta de recursos.

A la noticia divulgada por el medio oficial Cubadebate, un usuario identificado como Dr. Gregorio Casas señaló: “Estoy preocupado por el futuro (y presente) de la salud pública. Al menos en mi especialidad, el 50% de los residentes están pendientes de baja, y los especialistas también hemos tenido pérdidas. Enfermería solo cubre 18 de 60 plazas aprobadas”.

La población teme que el reciente ajuste salarial tenga un efecto limitado en la vida cotidiana y contribuya, en cambio, a nuevas subidas de precios

Otro usuario fue certero en su resumen de la situación: “Se tendrá en cuenta que desde la Tarea Ordenamiento se ha devaluado el peso cubano sin compensación en los salarios y jubilaciones. De 1 [USD] x 25 [CUP] está en 1 x casi 600. El salario, igual”.

En la llamada Tarea Ordenamiento de 2021, el Gobierno multiplicó salarios y pensiones varias veces, pero la escalada posterior de los precios terminó neutralizando el incremento. Economistas cubanos han advertido durante años que aumentar ingresos sin un crecimiento equivalente de la producción genera nuevas presiones inflacionarias. La población teme que el reciente ajuste salarial tenga un efecto limitado en la vida cotidiana y contribuya, en cambio, a nuevas subidas de precios.

El medio oficialista Razones de Cuba ha calificado el aumento salarial como un “desafío” fiscal, al estimar que supone un coste adicional de 42.500 millones de pesos para las cuentas públicas. Según esa misma narrativa, “el Gobierno asume el compromiso de ajustar el salario mínimo anualmente”. Las reacciones indignadas de los usuarios se burlan del triunfalismo con el que se anuncia el simbólico aumento, frente a la progresiva inflación.

Las reacciones indignadas de los usuarios se burlan del triunfalismo con el que se anuncia el simbólico aumento, frente a la progresiva inflación

El paquete anunciado por Marrero incluye medidas orientadas a flexibilizar el mercado laboral, la posibilidad de acordar jornadas laborales distintas a las ocho horas tradicionales y la apertura al teletrabajo desde el exterior para proyectos vinculados al país. Además, se permite que los trabajadores realicen actividades adicionales dentro de su propia entidad con remuneración complementaria.

También se introduce una flexibilización en los requisitos para la jubilación, al contemplar que de los 30 años mínimos de servicio se puedan considerar hasta 10 años dedicados al cuidado familiar. Esta resolución se presenta como una respuesta parcial al creciente envejecimiento de la población.

Estas medidas, incluidas entre las 176 reformas anunciadas esta semana, han sido reclamadas durante años por economistas cubanos. Sin embargo, llegan tarde: cientos de miles de personas han abandonado el país, la población envejece con rapidez y el sector estatal enfrenta serias dificultades para retener personal cualificado.