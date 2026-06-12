Cuba lidera la inflación mundial, detrás de Venezuela, Corea del Norte e Irán

Madrid/“El paquete de pollo de 4 libras lo subieron a 2.000 pesos, 100 pesos más en un solo día. Y la leche en polvo subió a 3.200 el kilo”, lamentaba un habanero la pasada semana a la salida de una mipyme. La escalada de precios ha recuperado vigor en los últimos meses y los datos oficiales lo reflejan. En lo que va de año, el índice de precios al consumidor se situó en mayo en el 9,16%,, dos puntos más que en el mismo mes del pasado año, y la variación interanual alcanzó un 15,89%.

Esto, en el mercado formal, porque si se va al informal la cosa empeora. A fecha del 7 de junio, el economista estadounidense Steve Hanke, que analiza periódicamente los datos país por país contando con el mercado informal, situó la inflación de Cuba en un 66% interanual. Venezuela sigue siendo el campeón mundial, con un 574% a pesar de los cambios económicos, y le siguen Corea del Norte (22%) e Irán (115%). El cuarto puesto es para la Isla, cuya moneda nacional acumula una depreciación, según el mismo autor, del 40% en un año.

La acelerada pérdida de poder adquisitivo de los cubanos es la guinda del pastel en esta situación. El peso cae tan a plomo que incluso la moneda libremente convertible gana fuerza a pasos agigantados. Este miércoles, la MLC se cambiaba a 430 pesos en el mercado informal de divisas y solo un día más tarde, la noche de este jueves, ya se cambiaba por 488 pesos. Inalcanzable continúa el euro, que cotiza a 730 CUP, mientras que la más importante, el dólar, se cambia por 642, nueve días después de llegar al récord de 600.

Este miércoles, la MLC se cambiaba a 430 pesos en el mercado informal de divisas y solo un día más tarde, la noche de este jueves, ya se cambiaba por 488 pesos

Lo más grave de la situación es que no parece tener fin. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) reflejan considerables subidas en algunos alimentos en los que 14ymedio ya ha observado subidas para junio. La leche en polvo es uno de los productos que más aumentó de precio en mayo, según la Onei, con un 6,2%. Este diario, que publica semanalmente los precios de varios mercados de la Isla, registró un costo para ese producto de 2.000 pesos el 7 de abril, que subieron a 2.400 el 26 de mayo, mientras este 4 de junio ya alcanzó los 3.200.

La leche en polvo fue identificada por las autoridades como uno de los productos que escasean –impidiendo su normal distribución a los niños, que lo tienen garantizado teóricamente por el Estado– debido a la suspensión de operaciones de varias navieras por temor a las sanciones de EE UU y la escasez de combustible. Sin embargo, algunos productos tradicionalmente autóctonos o que incluso hoy se exportan, también ofrecen subidas notables.

Es el caso del café, que en mayo –según la Onei– subió un 7,7%. Los datos de 14ymedio indican que el grano costaba 600 pesos el 4 de abril, 750 el 16 de mayo y 850 el 30 de ese mismo mes. En cuanto al azúcar, antiguo maná de la economía cubana y que ahora debe ser importado, la subida registrada para mayo en el mercado oficial es del 7,69%, y el ascenso continúa, como pudo comprobar este diario. El precio era de 320 pesos por libra el 26 de abril, 380 el 30 de mayo y 450 el 4 de junio.

La harina, la sal y todas las carnes también dejan subidas de entre el 2,5% y el 9% en el informe del IPC. Pero además, la división de restaurantes y hoteles, en la que se consigna la comida cocinada fuera de casa, subió un 2,93% el pasado mes –solo bebidas alcohólicas y tabaco, con un 3,13% la supera– y ya supone un 14,95% más acumulado este año y un 26,54% en comparación con el año pasado.

La alimentación también es casi un 20% más costosa que en mayo de 2025, el bloque que más afecta a la población. No se queda atrás el transporte, que si bien este último mes analizado no subió demasiado, ya cuesta un 21,7% más oficialmente

La alimentación también es casi un 20% más costosa que en mayo de 2025, el bloque que más afecta a la población. No se queda atrás el transporte, que si bien este último mes analizado no subió demasiado, ya cuesta un 21,7% más oficialmente.

Vale la pena observar el apartado de la imputación por divisiones este mayo, después de que en abril 14ymedio llamara la atención sobre la extrema ausencia de bienes y servicios de Salud. Ese mes, este diario destacó que la Onei tuvo que aplicar a ese apartado una tasa de imputación del 91,5% –que este mes está en 89,7%–, un mecanismo estadístico empleado para que la escasez de un producto no rompa la serie estadística pero que a niveles tan altos refleja la práctica ausencia –sostenida durante meses y meses consecutivos, en el caso–.

La prensa oficial se mostró molesta por la atención prestada a este capítulo y dedicó un texto a denunciar que esa cifra era “presentada de forma descontextualizada y maliciosa como la tasa de ‘desabastecimiento’ de los medicamentos en Cuba”. A juicio del oficialista Razones de Cuba, ese contenido “desestabilizador” escondía una realidad distinta, que es ser “consecuencia deliberada de una política de asfixia económica diseñada precisamente para generar ese escenario de desabastecimiento y sufrimiento en la población cubana”.