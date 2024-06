Tres peloteros que abandonaron la Isla garantizan su estancia en las Grandes Ligas de EE UU

La Habana/Los peloteros Alexander Valiente y Reykelly Rubi, que abandonaron Cuba en busca de un mejor futuro, han conseguido esta semana preacuerdos con los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore, respectivamente. Con ellos, suman 21 los atletas de la Isla que son “contratados en el actual período internacional” en equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos, informó el periodista Francys Romero.

A Valiente, de 21 años, el equipo canadiense le garantiza un bono de 75.000 dólares para asegurar su fichaje. Su contrato se hará oficial el próximo 15 de enero de 2025. Este joven fue parte del equipo cubano sub-23 y en 2023 pidió su baja. "He decidido no jugar más por ahora, por favor que no me pidan explicaciones", declaró entonces.

Romero atribuye la salida de estos atletas a que en la Isla el béisbol se ha convertido en “un torneo desnivelado, viejo y sin público”. El comunicador lamenta que lo que antes era un juego "lleno de brillo ahora parece ser una antigua Liga de Desarrollo en comparación con el talento mundial”.

La publicación especializada en el deporte considerado patrimonio cultural en la Isla, Por la Goma, denunció el año pasado que la baja de atletas se estaba “haciendo cotidiana”. El abandono masivo de peloteros pasa por un tema en que influyen “calidad, remuneración del deportista y la inflación”.

Este miércoles, Reykelly Rubi, quien abandonó la Isla a los 14 años, ha conseguido una oportunidad en la filial de los Orioles. A sus 18 años y tras un período de formación en la Academia Yuan Pino, en República Dominicana, es considerado por los cazatalentos como un “brazo intrigante”.

“Su curveball [bola curva] fue evaluada por encima del promedio[entre 88 y 90 millas por hora], con una velocidad de giro aceptable, lo que lo convierte en un lanzador prometedor para el futuro de Baltimore Orioles”, publicó la revista Swing Completo.

Esta semana también se concretó el debut de Yosver Zulueta, de 26 años, con los Rojos de Cincinnati. El atleta nacido en Villa Clara salió de Cuba en octubre de 2018. Luego de firmar con Toronto en 2019 por un millón de dólares, tuvo que someterse a una cirugía por una lesión en la rodilla que lo alejó del campo de juego por un año.

En 2022 transitó por “todos los niveles de Ligas Menores” para retomar el ritmo del juego, dijo Romero. “En el invierno de 2023 se fue a la República Dominicana con los Leones del Escogido y tuvo una positiva experiencia”, contó el comunicador.

El pasado martes Zulueta debutó como parte del equipo de Cincinnati en las Grandes Ligas con tres ponches. “Comenzó algo ansioso, pero luego demostró que tiene armas: mostró una recta que alcanzó las 99 millas por hora y un slider (un lanzamiento que se mueve a medida que se acerca al bateador) de 91 millas por hora”.