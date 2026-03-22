La triplista cubana Leyanis Pérez retiene el título mundial bajo techo y supera a Yulimar Rojas

La venezolana Yulimar Rojas y la cubana Leyanis Pérez tras el evento en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo.

Andy Díaz, que ahora compite por Italia, se llevó el primer lugar con un registro de 17,47 metros

La Habana/La cubana Leyanis Pérez ratificó su superioridad en triple salto al conquistar con una marca de 14,95 metros la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, que tuvo lugar en Toruń, Polonia. La pinareña revalidó, además, su título mundial en pista cubierta conseguido en 2025 y superó nuevamente en un evento internacional a la venezolana Yulimar Rojas. En tanto, Andy Díaz, que ahora compite por Italia, se llevó el primer lugar en la prueba masculina con un registro de 17,47 metros.

“Vine en busca de mejorar mi marca personal”, dijo Pérez al tiempo que reconoció que “no se pudo, pero logré alcanzar otra medalla de oro”. Sobre la rivalidad con Rojas, “siempre que hay una competencia de nivel hay que venir bien preparado, y más con la presencia de Yulimar”.

La atleta cubana tomó ventaja desde el inicio de la primera ronda, cuando clavó los pinchos en 14,88, un registro que superó con los 14,95 metros que le valieron la presea dorada y la mejor marca del año para ella. El objetivo está en alcanzar los 15 metros, sin embargo, Pérez anticipa, “yo soy del criterio de que las cosas suceden cuando Dios quiere, así que los 15 metros vendrán en algún momento”.

“Con este resultado, Leyanis confirma su estatus como la nueva estrella mundial de la prueba. No es casualidad: es constancia, talento y corazón cubano”, resumió en Facebook Cubadeportes.

“Con este resultado, Leyanis confirma su estatus como la nueva estrella mundial de la prueba", resumió en Facebook Cubadeportes

La cubana Pérez es “la vigente reina mundial tanto al aire libre, gracias a su título el año pasado en Tokio, como en pista cubierta”, publicó Prensa Latina.

El medio oficialista Cubadebate elogió la actuación de la triplista y la disciplina, que señaló tenía ya “un nombre, una dueña, una mujer que ahora mismo gobierna el triple salto mundial sin discusión: Leyanis Pérez, la que se coronó con carácter, con ese salto que tienen las campeonas cuando saben que el momento les pertenece y que su reinado no se discute, se salta”.

“A los 24 años, Leyanis ha demostrado su extraclase en los torneos élite y constituye una de las grandes esperanzas de Cuba para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028”, destacó el periodista Wilfredo Cancio Isla.

Liadagmis Povea, que ganó la plata el año pasado, tuvo una actuación modesta con una marca de 14,41, conseguida en el segundo salto, que la posicionó en el cuarto sitio.

“Estoy contenta porque pude superar todas las adversidades que tuve a principios de temporada y di lo mejor que pude en el mundial, que es la competencia más importante”, señaló Povea a Deporcuba.