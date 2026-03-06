El triplista cubano Jordan Díaz estudia dejar España y entrenar en EE UU

El diario español ‘Marca’ asegura que abandona a Iván Pedroso, con el que consiguió la medalla olímpica en París 2024, pero ‘El País’ indica que aún “quedan muchos flecos”

La Habana/El triplista español de origen cubano Jordan Díaz entrenará esta primavera en Estados Unidos, en Arkansas. De acuerdo con el diario deportivo Marca, el campeón olímpico en París 2024 abandona a Iván Pedroso, el hombre que lo acogió en el centro de entrenamiento en Guadalajara, España, cuando desertó en 2021, y al que considera más que un entrenador, su “psicólogo y médico”.

El habanero estará bajo las órdenes de Travis Geopfert, el entrenador de la medallista olímpica de longitud Tara Davis y el jamaicano naturalizado turco Jaydon Hibbert. El mismo medio asegura que el triplista tendrá como base la Universidad de Arkansas, donde se han forjado el velocista Tyson Gay, presea de plata en los Juegos Olímpicos en Londres 2012; el triplista Mike Conley, campeón olímpico en Barcelona 1992 y medallista de plata en Los Ángeles 1984, y Wallace Spearmon, campeón mundial en relevo 4 por 100 metros en Osaka 2007.

Díaz también romperá relación con “toda la estructura creada a su alrededor, encabezada por su representante Alberto Suárez”.

Sin embargo, la nota que ha sido replicada por varios medios tomó un giro este jueves con la publicación del rotativo español El País. “No está nada atado, quedan muchos flecos”, revelaron cercanos al cubano sobre su traslado a EE UU.

El periodista Carlos Arribas enumeró los múltiples problemas que puede encontrar el triplista para adaptarse a la vida estadounidense, “una persona con escaso conocimiento del inglés, sin capacidad para enrolarse en una universidad, y para superar las dificultades de asumir nuevas formas de entrenamiento”.

Jordan Díaz posee la tercera mejor marca en la historia de España con un salto de 18,18 metros. / Instagram

A ello hay que agregar “la falta de seguimiento médico gratuito que actualmente le presta la federación, y sus servicios de fisioterapia”. Díaz se quedó sin el apoyo de Puma desde que en febrero pasado el grupo chino Anta Sports Products tomó el control de la marca alemana. Omega y Red Bull se han convertido en los únicos patrocinadores del atleta.

La Real Federación Española de Atletismo tampoco tiene noticias sobre los planes del triplista que posee la tercera mejor marca en la historia del país con un salto de 18,18 metros conseguida en el campeonato de Europa en 2024.

El cubano ha contribuido al suspenso sobre su futuro. Díaz ha asegurado que no ha mencionado nada y será este sábado cuando ofrezca una postura sobre su futuro.

Los últimos 19 meses se han convertido en un calvario deportivo para Jordan Díaz. El triplista solo ha realizado dos saltos, el primero y único válido fue el 3 de agosto de 2025 en los Campeonatos de España en Tarragona, donde registró 17,16 metros; el segundo fue en el Mundial de Tokio, cuando se lesionó el cuádriceps en su primer intento.

El pasado 19 de febrero era parte del programa Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais en Lievin, sin embargo, un problema en el calentamiento lo obligó a retirarse. Tampoco participó en el Campeonato de España de pista cubierta.