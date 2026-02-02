La triplista cubana Leyanis Pérez voló 14,65 metros en Francia, pero no alcanzó su propio récord

La Habana/La triplista Leyanis Pérez voló en Francia. Este domingo, la cubana impuso la marca del año en la disciplina al registrar 14,65 metros en el segundo de cuatro saltos durante su participación en el Meeting de l'Eure en Francia, un evento de atletismo internacional que inicia la temporada rumbo a los dos grandes eventos que la pinareña tiene próximamente: el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta Kujawy Pomorze, Polonia, en marzo, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en el verano.

La reina del triple salto en 2025 tuvo números destacados para ser la primera prueba del año ya que en su primer intento logró 14,45 metros. Ya con ese salto había registrado la marca del año, pues superaba lo conseguido por la serbia Ivana Vuleta en enero, que había saltado 14,41. Sin embargo, la cubana, campeona mundial el año pasado, fue más allá. En su segunda oportunidad obtuvo 14,65 metros, cifra con la que no solo impuso el mejor salto del año, sino que amarró el triunfo en Francia.

La competencia le quedó corta. Algo más relajada, en sus últimos intentos registró 14,53 y 14,27. Con cualquiera de esas marcas habría obtenido el triunfo en el Meeting de l'Eure, pues el podio lo completaron la senegalesa Saly Sarr (14,21 metros) y la alemana Caroline Joyeux (13,82 metros). Además, destrozó el récord del evento, que estaba en poder de la portuguesa Patricia Mamona, quien en 2020 logró en esa competencia 14,33 metros.

El salto registrado este domingo palidece ante la marca para conquistar la medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Tokio, en septiembre pasado, cuando logró 14,94 metros. Sin embargo, luego de la pausa de invierno, es un registro que podría impulsar a la atleta a superar los 15 metros, uno de los objetivos que tanto ella como su entrenador, Ricardo Ponce, se plantearon para este año.

Para lograrlo, Pérez se ha centrado en detalles técnicos con la pierna izquierda. Su coach afirma que la joven está preparada para alcanzar incluso 15,20, “aunque si salta 15,30, mejor. Hay que hacer muchos sacrificios, pero nada supera la satisfacción de superarse a uno mismo y ganar una medalla”, dijo la triplista en 2025, un año en el que, a nivel personal, obtuvo otro logro, pues se graduó como licenciada en Cultura Física.

La triplista, que reside en consejo popular Cuba Libre, conocido como El Rancho, en Pinar del Río, empezó a destacar en el plano internacional en 2022: se llevó el Iberoamericano en Alicante (España) y se ubicó en el cuarto peldaño en la final del Mundial de Eugene (EE UU).

Un año después ya inmortalizó su nombre. En los Juegos Panamericanos de 2023, ganó la medalla de oro, con una marca de 14,75 metros. Además, subió al podio del Campeonato Mundial de Atletismo, con una medalla de bronce, tras saltar 14,96 metros en su primer intento. La mejor marca en su carrera la registró en julio de ese año, con 14,98 metros, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora aspira a conseguir una medalla olímpica, una deuda pendiente, pues en sus dos oportunidades pasadas no logró demostrar su categoría.

En 2021, una contractura le impidió competir en los Juegos Olímpicos en Tokio. “Aceptar que estaba ahí, y no competir, fue algo fatal para mí”, contó a la página de Olympics. En ese momento su entrenador tomó a la espigada atleta de 1,88 metros y le prometió que “todo iba a cambiar”.

Cuatro años después, en París 2024, llegó como subcampeona mundial en competencias bajo techo y todo apuntaba a que tomaría el relevo de la entonces reina del triple salto, Yulimar Rojas, pero no consiguió rematar su temporada. Leyanis Pérez fue quinta en la capital francesa con su peor salto de la temporada. Ella no puso más excusa que un mal día.

Con la mira puesta en Los Ángeles 2028, la pinareña ha vuelto a los primeros planos a nivel internacional, lo que le permitió el año pasado ser la mejor atleta de Cuba en disciplinas individuales, junto al boxeador Julio César La Cruz.