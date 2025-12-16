Venezuela peligra como sede de la Serie del Caribe tras la retirada de tres países

Cuba se mantiene como uno de los países cuya presencia está asegurada.

Santo Domingo/Las ligas de béisbol de México, Puerto Rico y República Dominicana informaron que no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026 que se jugará del 1 al 7 de febrero en Venezuela, informó este lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

A través de un comunicado de la CBPC dio a conocer la información tras celebrar una Asamblea General Extraordinaria por parte de las ligas miembros.

“La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela”, dice el comunicado.

La CBPC también precisó que "reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del torneo" que se jugará en los estadios de Caracas y de La Guaira.

Ante la posición de estas tres ligas, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe indicó que "evaluará de manera responsable la situación y que considera las distintas alternativas"

Ante la posición de estas tres ligas, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe indicó que "evaluará de manera responsable la situación y que considera las distintas alternativas disponibles para la realización del torneo regional", sin aclarar cuáles son o si cambiará la sede del evento.

Si la decisión de México, Puerto Rico y República Dominicana se mantiene, el torneo se jugaría únicamente con Venezuela como país sede, junto a los invitados Colombia, Cuba, Panamá y el equipo Japan Breeze, de Japón.

"La CBPC mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada", concluyó el comunicado.

En caso de que el certamen finalmente no se juegue en Venezuela, se contemplaría una sede alterna en alguno de los países invitados, como ocurrió en 2019, cuando por la situación política venezolana el torneo se disputó en Panamá.

El anuncio de la CPBC se hace en medio de las tensiones políticas entre los Estados Unidos y Venezuela, que se han incrementado en los últimos meses debido al despliegue militar ordenado por Washington en El Caribe.