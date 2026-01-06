Los voleibolistas de playa cubanos Díaz y Alayo piden la baja por el impago de más de 100.000 dólares

El dinero es la suma de los premios que ganaron por su participación en eventos internacionales

La Habana/Los voleibolistas de playa cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo solicitaron su baja del deporte cubano porque los federativos no les han pagado 107.000 dólares. De acuerdo con la página de Facebook, Cuban Sp1ke, el dinero es la suma de los premios obtenidos por los atletas por su participación en eventos internacionales.

Era un secreto a voces desde noviembre pasado. Díaz y Alayo confiaban en que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) realizará el pago tras finalizar su participación en el Campeonato Mundial de la especialidad en Adelaida (Australia) y quedar en noveno lugar, lo que les garantizó un premio de 11.000 dólares.

Los medios oficialistas difundieron los logros de Díaz y Alayo, entre los que destacó la medalla de oro conseguida en el Volleyball World Beach Pro Tour, en México, el campeonato de playa en Isla de Sajalín, el finalizar el año en el décimo lugar del ranking mundial, pero de dinero no se escribía.

Pese a que no recibían los premios, Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo representaban a la Isla y conquistaban logros. Los cubanos obtuvieron en julio pasado la medalla de oro del torneo Abierto de Moscú, correspondiente al Circuito de Voleibol de Playa de Rusia 2025. El triunfo ante la dupla conformada por Oleg Stoyanovski y Ilya Leshukov le garantizó a los atletas de la Isla un premio de 150.000 rublos (1.920 dólares). Sin embargo, de ese dinero no vieron nada porque nunca se los entregaron.

'Deporcuba' denunció que la pareja número uno del voleibol de playa no competió en Veracruz porque la Federación Cubana de Voleibol no pudo costear su estancia. / Deporcuba

La falta de apoyo era evidente desde que, en septiembre del año pasado, el medio especializado Deporcuba denunció que la pareja número uno del voleibol de playa no competiría en el Challenge de Veracruz porque la Federación Cubana de Voleibol no pudo costear su estancia en México.

Hasta ese momento, los voleibolistas de playa habían participado en esta campaña en 15 eventos. Entre sus logros está el primer lugar conseguido en Quintana Roo en marzo pasado y el subtítulo de Río de Janeiro, además de la quinta posición en Hamburgo, Saquarema y Yucatán.

Díaz y Alayo llegaron a Australia como el dúo 10 en el ranking mundial. Los de la Isla lideraron el grupo F tras una secuencia de triunfos ante los representantes de Benín, Nueva Zelanda y Portugal. En la ronda de 32avos superaron a otra pareja estadounidense (Benesh-Partain) en un juego que se extendió a tres parciales.