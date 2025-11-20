EE UU sepulta las aspiraciones de medalla de los voleibolistas de playa cubanos Díaz y Alayo

A pesar de la derrota, la dupla de la Isla concretó su mejor actuación al quedar en noveno lugar

La Habana/Los voleibolistas de playa cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo fueron eliminados este viernes en la fase de octavos de final del Campeonato Mundial de la especialidad en Adelaida, Australia. La dupla de la Isla cayó 2-0 (21-19 y 22-20) ante los estadounidenses Chaim Schalk y James Shaw. Pese a la derrota, destacó el diario oficialista Jit, “concretaron su mejor actuación histórica en esas lides” al quedar en noveno lugar, superando el sitio 17 conseguido en 2022 y 2023.

“No hay reproches para unos muchachos que se entregan en cada salida como si fuera la última, que le han regalado a Cuba los mejores momentos del voleibol y de una disciplina colectiva en los dos últimos años”, resumió Granma, que tituló su publicación con Aplausos para Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo. Además de confiar en que el dúo es fuerte candidato a un podio mundial, sin descartar el olímpico de 2028, en Los Ángeles.

Díaz y Alayo no pudieron igualar el quinto lugar que desde 2005 poseen Francisco Álvarez Cutiño y Oney Ramírez. Sin embargo, el especialista de Cubavisión Internacional Robert García Del Corral señaló que ante quienes buscan la "quinta pata al gato" por la derrota de los cubanos, él prefiere quedarse con lo conseguido por los atletas.

García reconoce que hay mejoras por hacer. “No hay que tapar el sol con un dedo. Para un gran resultado, se necesita un gran respaldo (no sólo deportivo), y ese es el que marcará la diferencia para los próximos años”.

La falta de apoyo fue denunciada a inicios de octubre por el entrenador, Francisco Álvarez Cutiño. La Federación Cubana de Voleibol “no pudo costear la estancia en México” y Díaz y Alayo quedaron fuera del Challenge que tuvo lugar en el estado mexicano de Veracruz. Un evento que serviría de fogueo a la dupla cubana de cara al Mundial en Adelaida.

Hasta ese momento, los voleibolistas de playa habían participado en esta campaña en 15 eventos. Entre sus logros está el primer lugar conseguido en Quintana Roo en marzo pasado y el subtítulo de Río de Janeiro, además de la quinta posición en Hamburgo, Saquarema y Yucatán.

Díaz y Alayo llegaron a Australia como el dúo 10 en el ranking mundial. Los de la Isla lideraron el grupo F tras una secuencia de triunfos ante los representantes de Benín, Nueva Zelanda y Portugal. En la ronda de 32avos superaron a otra pareja estadounidense (Benesh-Partain) en un juego que se extendió a tres parciales.

Los siguientes oponentes (Chaim Schalk y James Shaw), también de EE UU, eran el número 20 en el ranking mundial. Se tenía ventaja en las estadísticas, pero en el combate, Schalk se destacó por su contundencia al convertirse en el máximo anotador del partido con 20 tantos mientras que Shaw agregó otras 13 unidades. Del lado de la Isla, Alayo acumuló 18 puntos y Díaz otros 11.