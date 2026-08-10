Yadier del Valle: victoria en UFC, renacimiento y recado a Díaz-Canel

Matanzas/Venía de su primera derrota como peleador profesional de las artes marciales mixtas, y le asignaron un rival con 30 peleas en la empresa más importante del negocio. ¿Cómo respondió Yadier del Valle? Estremeció el pasado sábado el Meta Apex de Enterprise, en el estado de Nevada, con un nocaut fulminante a los 35 segundos de combate ante el estadounidense Darren The Damage Elkins, como parte de la cartelera UFC Vegas 120.

Elkins buscó derribar al cubano nacido en Ciego de Ávila, pero Yadier supo evitarlo y le impactó el rostro con la zurda para enviarlo a la lona. Así, Del Valle sumó su oncena victoria y el tercer nocaut de su carrera profesional. Su último triunfo por la “vía de la anestesia” databa del 7 de octubre de 2022 ante Miguel Lugo, peleando por el proyecto Combate Global. Con Ultimate Fighting Championship (UFC), su récord queda en tres victorias y un descalabro.

Previo a este triunfo, Yadier del Valle, alias The Cuban Problem, había perdido con Jordan Leavitt el pasado 21 de febrero, por decisión unánime. En entrevista con el periodista Jorge Ebro para El Nuevo Herald, el cubano reconoció las causas principales de este fracaso: “Atravesé problemas muy fuertes. La verdad es que no tenía ni ganas de entrenar. Estaba poniendo toda mi energía en todas esas situaciones cuando realmente debía estar enfocado en esa pelea. No son excusas. Perdí bien perdido”.

Para no perder la costumbre de referirse a la situación dictatorial que vive su país, gritó: “Y para mi gente de Cuba: Díaz-Canel singao. ¡Viva Cuba Libre!”

Y con la vista puesta en Elkins, The Cuban Problem también dijo: “Esta vez hice una preparación física con un entrenador especializado, algo que antes hacía por mi cuenta. Empecé la dieta mucho antes porque la otra vez (contra Leavitt) sufrí muchísimo en el corte de peso y siento que eso afectó mi rendimiento. También tuve que dedicarle menos tiempo al restaurante, a mi negocio familiar, para concentrarme más en entrenar”.

Tras derrotar a The Damage, Yadier del Valle, todavía en el octágono, pidió un reconocimiento del público para su veterano rival que, con este combate, ponía fin a una trayectoria de 19 ganados y 12 perdidos en UFC. El cubano reconoció que enfrentar a alguien tan experimentado le sirvió de motivación para retomar la senda del enfoque. Además, hizo una dedicatoria al recién fallecido Ulpiano Malachias, su primer entrenador de jiu-jitsu en la Academia Gracie Barra en Houston. Y para no perder la costumbre de referirse a la situación dictatorial que vive su país, gritó: “Y para mi gente de Cuba: Díaz-Canel singao. ¡Viva Cuba Libre!”.