Zach Neto: del rechazo de Cuba para el Clásico a un gran 2026 en la MLB

Los 27 jonrones de Zach Neto en 2026 son la mayor cifra lograda por un torpedero natural en una temporada con los Angelinos.

Con 27 jonrones este año, el jugador de 25 años se convirtió en el único torpedero en la historia de la franquicia con más de 80 cuadrangulares y 80 bases robadas

Matanzas/Es noviembre de 2025 y el béisbol cubano se sacude. Joaquín Neto, padre del shortstop cubanoamericano Zach Neto, declara en exclusiva a 14ymedio que su hijo está dispuesto a jugar con Cuba en el Clásico Mundial de marzo en 2026: “Él está casi seguro de que el equipo de Estados Unidos no lo va a buscar, porque todavía es muy joven. Cuando Yoán Moncada, su compañero de equipo, y los hermanos Gurriel (con quienes hizo preparación) le han preguntado por su disposición, Zach dijo que iría sin pensarlo dos veces. Me llamó contento como un niño de cinco años en una tienda de caramelos”.

Sin embargo, Cuba descartó al pelotero de Angelinos de Los Ángeles. Aunque era válido por el reglamento del torneo, el Gobierno no permite en la plantilla a un jugador nacido fuera de Cuba. Por suerte para Zach Neto, no integró el primer equipo cubano que no pudo pasar de la fase de grupos de un Clásico. Para acentuar más el error de los que conforman las Cuatro Letras, el nacido en Florida en 2001 respondió con una gran temporada en las Grandes Ligas del béisbol norteamericano (MLB, por sus siglas en inglés).

Zach Neto jugó 157 de los 162 partidos del tramo regular de la MLB en 2026. En ellos, sumó 704 comparecencias al bate con .239 de average, .330 en OBP y .436 en slugging. Además, alcanzó rankings destacados a la ofensiva en comparación con jugadores de su posición. Entre torpederos naturales del circuito, fue primero en carreras anotadas (102), tercero en extrabases (63) y dobles (31) y cuarto en impulsadas (77), jonrones (27) y total de bases recorridas por hits (270).

Neto logró un mínimo de 20 cuadrangulares y 20 bases robadas por tercer año consecutivo, marca que lo convierte en uno de los exponentes que mejor combina el poder con la velocidad

Por si fuera poco, Neto logró un mínimo de 20 cuadrangulares y 20 bases robadas por tercer año consecutivo, marca que lo convierte en uno de los exponentes que mejor combina el poder con la velocidad en la mejor pelota del mundo. En 2024, había conseguido 23 jonrones y 30 bases robadas; en 2025, sonó 26 vuelacercas y 26 estafas; y en 2026, sonó 27 “para la calle” y 24 robos.

De hecho, sus 27 jonrones en 2026 son la mayor cifra lograda por un torpedero natural en una temporada con los Angelinos. Zach también posee la segunda y tercera mejor marca en este apartado de la organización, con sus 26 de 2025 y sus 23 de 2024. Así rompió la cifra de 22 cuadrangulares de Jim Fregosi, que databa de 1970.

Precisamente, Fregosi es el campocorto natural con más batazos de vuelta completa de por vida en los Angelinos, con 115. Zach Neto se ubicó segundo con 85 jonrones de por vida desde su debut en 2023. El cubanoamericano también tiene 85 bases robadas en su paso general por MLB, por lo que es el único torpedero natural en la historia de la franquicia con más de 80 jonrones y 80 bases robadas.