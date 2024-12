Martha Beatriz Roque, la mujer más odiada por el régimen cubano

La Habana/El teléfono móvil de la ex prisionera política Martha Beatriz Roque es uno de esos que no paran de sonar. La llaman desde los centros penitenciarios más remotos, desde los hogares más humildes y desde innumerables emisoras radiales del exilio. Su sensatez, conocimiento profundo de Cuba y su amplia red de contactos dentro de la Isla la han convertido en referencia imprescindible para entender la disidencia cubana que se ha quedado residiendo dentro de las fronteras nacionales.

La incansable líder opositora cumplirá el próximo 16 de mayo 80 años y, de ellos, ha dedicado más de 35 a la lucha por la democracia de Cuba desde dentro de la Isla. Este año fue una de las 12 ganadoras del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024.

La condecoración la otorga el Gobierno de Estados Unidos para reconocer la labor de las mujeres a nivel mundial que “han demostrado un coraje, una fuerza y un liderazgo excepcionales al defender la paz, la justicia y los derechos humanos”. Roque no pudo acudir a recoger el premio en Washington por tener activa la prohibición de salida del país.

Única mujer del grupo de los 75 opositores arrestados por el régimen de Fidel Castro durante la Primavera Negra de 2003, la opositora declaró a medios extranjeros que este premio internacional es el primero que recibe de esta magnitud: “para mí, es como si lo recibiera toda la disidencia”.

"El pueblo de Cuba no tiene comida, no tiene medicinas, no tiene transporte, no tiene agua, no tiene electricidad, todo es no tiene, no tiene, no tiene"

Sobre su condición de estar regulada y no poder asistir a la ceremonia, dijo a 14ymedio que el régimen prefería "la silla vacía" que escuchar su verbo y añadió: “El odio que me tienen es terrible”.

Decana de la oposición cubana, Roque ha realizado por años una labor de constante apoyo a las familias de los presos políticos. Por su casa han pasado desde madres desesperadas por denunciar la situación que viven sus hijos en las cárceles cubanas, hasta activistas en busca de ayuda, con la salud menoscabada tras años de ejercicio opositor. Su solidaridad y constancia le han ganado un lugar especial entre los más golpeados por la represión y el acoso.

Sobre la situación actual en la Isla, la habanera declaró recientemente a The Associated Press que es “tétrica”. “El pueblo de Cuba no tiene comida, no tiene medicinas, no tiene transporte, no tiene agua, no tiene electricidad, todo es no tiene, no tiene, no tiene. Y la dictadura sigue ahí”, explicó.

Ante este panorama, “la gente lo que busca es irse”. “La oposición actual no sufre prisión, se va para Estados Unidos antes de que cualquier cosa suceda”, dijo. Sin embargo, Roque piensa “firmemente” que la solución del pueblo de Cuba está “dentro del país, igual que otros países han llegado a solucionar su problema dictatorial”.

Roque firmó en 1997, junto a Félix Bonne Carcassés, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca, el documento 'La patria es de todos'

Roque firmó en 1997, junto a Félix Bonne Carcassés, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca, el documento La patria es de todos, que criticaba la gestión del régimen castrista y pedía una apertura. El también llamado Grupo de los Cuatro fue sancionado a penas de entre tres y cinco años de prisión bajo los supuestos delitos de “acciones en contra de la seguridad nacional del Estado cubano” y “sedición”.

Al poco tiempo, Amnistía Internacional consideró a Roque junto a sus tres compañeros prisioneros de conciencia. Fue liberada en mayo de 2000 y tres años después recibió una condena de 20 años de cárcel tras ser arrestada durante la Primavera Negra. Luego, la ex profesora de la Universidad de La Habana obtuvo una licencia extrapenal por motivos de salud.