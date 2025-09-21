‘La Ventana’ entrevista al abogado cubano Mijail Bonito, residente en Chile y experto en migración

Bonito tiene una larga experiencia en representar a exiliados y atletas de la Isla.

Los consejos y recomendaciones de Bonito son imprescindibles para aquellos que planean hacer las maletas y tomar rumbo al sur

La Habana/Este diario inaugura un nuevo espacio de entrevistas que, bajo el nombre de La Ventana, se asoma a temas de creciente interés para nuestra audiencia. Migración, emprendimiento, cambios políticos y economía sumergida son algunas de las cuestiones que se abordarán en este programa donde los invitados tienen la posibilidad de compartir, con profundidad, los detalles más actualizados sobre estos asuntos.

Este primer episodio cuenta con el abogado cubano Mijail Bonito, residente en Chile y con una larga experiencia en representar a exiliados y atletas de la Isla que buscan refugio en ese país. Sus consejos y recomendaciones son imprescindibles para aquellos que planean hacer las maletas y tomar rumbo al sur. En un país que experimenta un largo éxodo migratorio, esta entrevista resulta ahora mismo más que necesaria.