El buque ruso 'Alicia' participa en el "saqueo" del petróleo venezolano por Cuba

El Alicia, un petrolero con bandera cubana pero propiedad de una compañía rusa, se dirige este martes hacia la refinería venezolana de Amuay en su habitual recorrido para traer combustible a la Isla. No es el único carguero que va a abastecerse en estos días al país socio del régimen cubano. El Sandino, que salió de Cienfuegos el pasado día 22, se dirige al mismo puerto.

La operación es una más entre las habituales transferencias de crudo entre los países aliados que denunció este lunes Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del Gobierno de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países. El político aseguró que el chavismo entrega hasta un 10% de la producción petrolera diaria del país al régimen cubano.

"A pesar de la crisis de Pdvsa(la petrolera estatal), Nicolás Maduro le entrega a Cuba hasta el 10% de nuestra producción petrolera diaria", escribió en Twitter.

Borges, que está exilado en Colombia, clamó contra Maduro por lo que considera una "muestra más de su sumisión al castrismo" y expresó su molestia en otro mensaje de la red social.

"¡Indignante! Ayer arribó a Amuay el tanquero Alicia, buque operado por una compañía rusa que traslada crudo a La Habana. Es el segundo viaje de ese barco este mes", dijo, sin conocer probablemente en ese momento que también el Sandino va de camino a su país para cargar petróleo destinado a Cuba.

La información la facilitó el lunes por la noche el experto petrolero Armand Delon, que dio la posición del barco y afirmó que ya el 18 de diciembre el Sandino salió de Puerto de La Cruz con 390.000 barriles de crudo "para las mafias militares sancionadas Cubametales/Cupet".

Para Delon, que además pidió a sus seguidores no confundir a los cubanos que apoyan al régimen con la "mayoría" que está en contra de las dos dictaduras, este continuo ir y venir de buques refleja que ambos Gobiernos se están burlando de las sanciones estadounidenses que les impiden comerciar.

Según la prensa venezolana, el consumo de gasolina ha aumentado en Venezuela durante el último mes en 20.000 barriles por día y la producción de Pdvsa asciende a entre 70.000 y 80.000. Si en los meses anteriores, cuando los venezolanos estaban en cuarentena, el consumo era de unos 130.000 barriles al día, en diciembre, con una cierta normalización de la vida, se están gastando 150.000, indican las cifras de la Cámara Petrolera de Venezuela.

"El mundo y los venezolanos debemos unir fuerzas para parar este saqueo", dijo Borges, alarmado por la posibilidad de que la escasez siga aumentando en Venezuela mientras se regala crudo a Cuba.

En septiembre, salieron del país caribeño siete barcos con destino a Cuba. A principios de octubre se sumaron otros dos, Ícaro y Sandino, este último, en concreto ha cargado todos los meses desde julio en las refinerías venezolanas para regresar a la Isla.

Tanto Alicia como Sandino son propiedad de Caroil Transport Marine LTD, una empres registrada en Chipre y bajo control del hermano del general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, jefe del V Departamento de las FAR y director de Gaesael emporio económico de los militares de la Isla. Sobre él, particularmente, pesan sanciones individuales, pero también sobre la propia Caroil Transport Marine LTD que, no obstante, ha pasado todo el año trayendo crudo de Venezuela, a veces suministrado por Irán, afectado también por estar en la lista del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac).

El tanquero Alicia, antes conocido como Kriti Amber, fue renombrado en honor a la fallecida prima ballerina Alicia Alonso. Anteriormente, el buque también recibió los nombres de Oriental Emerald y Ocean Globe. Fue construido en el astillero SLS Heavy Industries, (Busan, Corea del Sur), opera desde 2005, y en la actualidad figura como propiedad de la compañía rusa Sovcomflot.

