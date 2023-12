Azcuba invoca un confuso "modelo de negocios" para evitar una nueva zafra desastrosa

Después de la zafra "pequeña pero más eficiente" de 2023, la próxima semana arranca una nueva edición, que será "superior a la precedente". Así definió Julio García Pérez, director de Azcuba, la producción prevista para 2024 este jueves en el programa de Televisión Cubana Mesa Redonda, ante el escepticismo de una población ya acostumbrada al derrumbe de los resultados año tras año.

Este año se molerá en 25 centrales, 23 de ellos comienzan en diciembre y los otros dos se sumarán más tarde, ya que "las tuberías de las calderas no han llegado a Cuba. Están financiadas, pero los fondos se encuentran retenidos en un banco, sujetos a inspecciones de agencias, por las restricciones del bloqueo", dijo García Pérez, que no se atrevió a ofrecer una previsión oficial de las toneladas proyectadas para este año.

Aunque "el bloqueo" estuvo entre las razones citadas como "externas" por el directivo, hubo una lista de culpables internos esta vez. La quema excesiva de caña, los problemas de calidad del azúcar, la mala gestión empresarial –"bajo las mismas condiciones, unas empresas y cooperativas mantienen niveles de producción aceptables y otros decrecen"– y la falta de control para frenar los delitos fueron las causas aceptadas como propias por el monopolio estatal.

García Pérez asumió, como no podía ser de otra manera, el fracaso del pasado año, con un faltante de 30.000 toneladas sobre las previsiones, de manera que tampoco se pudieron cubrir las exportaciones "afectando compromisos muy serios", subrayó–, ni aportar energía al Sistema Eléctrico Nacional. Además, la salida de trabajadores hacia el sector privado o, directamente, del país, mermó la plantilla en un 10%.

También hizo referencia el directivo a dos serios problemas que afectan a la producción: las ilegalidades, que se pretenden atajar con más videovigilancia, y las tierras, de las que solo un 60% de las 1.400.000 hectáreas destinado a la caña está sembrado, quedando vacío el resto, por los problemas en la preparación de los suelos.

El cómo se prevé levantar tan penosa situación quedó en el misterio, pese a dedicar más de una hora de entrevista. "Entre las principales estrategias para avanzar en el sector destaca la aprobación de un nuevo modelo de negocios, que permite obtener el 84% de las divisas para comprar insumos para la caña, como herbicidas y fertilizantes", señaló el directivo, pero los telespectadores se quedaron sin saber cómo se logrará tal hazaña.

Del "nuevo modelo de negocios", al que ya han hecho referencia en anteriores ocasiones, sin más detalles, se sabe que forma parte la aprobación de producir vino y aguardiente, especialmente para los centrales que no tienen capacidad de sacar adelante el azúcar, pero no se conoce que esa producción se exporte pudiendo garantizar la mayoría de las divisas. Sí lo haría el ron, pero no en la cantidad deseada.

Entre las opciones para mejorar la zafra "será fundamental la inversión extranjera", agregó el directivo, ya que la cartera de negocios contempla 16 oportunidades. "Tenemos aprobadas directivas de negociación de inversión extranjera. En ese sentido, estamos vinculados a países del Brics, que son productores azucareros tradicionales, y aportan al sector con tecnología moderna, principalmente india, brasileña y china", dijo García Pérez.

Su optimismo, en este sentido, no puede verse como tal. El portafolio, presentado en la Feria Internacional de La Habana (Fihav), contiene alrededor de 700 propuestas cada año de las que apenas una treintena son aprobadas (mayoritariamente en los sectores de alimentación y turismo) y que, cuando prosperan, lo hacen muy lentamente, lo que en el mejor de los casos podría tardar años.

Como novedades, Azcuba señaló que 14 ingenios molerán con cañas distantes, debido a la necesidad de renovar plantaciones más cercanas

Como novedades, Azcuba señaló que 14 ingenios molerán con cañas distantes, debido a la necesidad de renovar plantaciones más cercanas. La mera mención ya avanza una excusa para el previsible mal dato de la zafra de 2024, la escasez de combustible habrá impedido ese traslado a más de la mitad de los centrales que deben producir.

Otro de los asuntos que dejó pensando a los espectadores fue la mención a la deuda del Estado con los campesinos. "Se diseñó un modelo de negocios –dijo García Pérez remontándose a 2022– que en un primer momento tenía una deuda con los campesinos de 2.000 millones de pesos". El directivo dijo que se introdujeron "sus productos en la cadena de valor y surgió un impuesto especial que no afecta el precio del comercio minorista de los productos". Y así zanjó un tema tan preocupante como a cuánto asciende actualmente la cuenta y en qué la cambiaron esas novedades, tampoco aclaradas.

Para la nueva zafra se necesitan siete toneladas de arroz que deben entregar las empresas nacionales, adujo García Pérez, dejando también la duda de si se refería a comida para los empleados. "Ese es el camino para no representar una carga para el país", aseguró. Donde sí aclaró que se hacen esfuerzos para retener al trabajador es en la construcción de viviendas, que "permite un bienestar diferente para el azucarero". Retener a los jóvenes es esencial, insistió, y así habló de cuántos nuevos graduados se incorporan al sector o han ascendido dentro de él.

"Sabemos que una recuperación económica del país pasa por el aporte del sector azucarero", concluyó. Un augurio sombrío, pues si –como no se escapa a nadie– el azúcar marca en gran medida la prosperidad de la Isla, los resultados de los últimos años hablan por sí solos.

En 2022-2023, apenas se alcanzaron 350.000 toneladas de azúcar, según los datos proporcionados por Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, y derivados de un informe del sector. Una cantidad que queda lejos tanto de la cantidad destinada al consumo nacional, situado en medio millón, como de los compromisos de exportación, de 411.000 toneladas.

