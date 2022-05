Baja el precio de las divisas en el mercado informal cubano

El precio de las divisas en Cuba se están desplomando en el mercado informal. No solamente ha bajado la moneda libremente convertible (MLC), sino también el dólar e incluso el euro.

"De 125 pesos que vendía el MLC la semana pasada, he logrado vender 10 a 110 pesos y porque me los compró un familiar", dice este miércoles Niurka, una habanera de El Vedado, que recibe remesas y sufre en carne propia la caída de la moneda libremente convertible, que sustituyó de facto al CUC tras su desaparición, dictada por la llamada Tarea Ordenamiento. "No te puedo explicar: 1.100 pesos los gasto yo en un momentico en el agro ahora", lamenta.

Como tantos otros cubanos, Niurka suele cambiar gran parte de lo que recibe en pesos cubanos. "En las tiendas en MLC no se compra todo lo que se necesita. Sí el pollo, el puré de tomate, algún aceite de oliva, un condimento o una mermelada, pero lo demás lo compro en la calle, en CUP: las viandas, las hortalizas, el arroz, los frijoles... Por no hablar de los gastos diarios, la luz, el gas, el teléfono", explica.

Según las cifras que publica diariamente el medio independiente El Toque, este miércoles se cambian, en el mercado negro, 110 pesos (CUP) por MLC, 100 por dólar y 115 por euro. La bajada es sustancial respecto a lo que cotizaban la semana pasada: alrededor de 125 pesos la MLC, 115 el dólar y casi 130 el euro.

Hasta entonces, la cotización de las divisas iba en alza, debido a la creciente demanda, por un lado por la necesidad para comprar en comercios en MLC productos que no se encuentran en las tiendas en pesos, y, por otro, por la necesidad de dólares para los que quieren emigrar.

El parteaguas lo marcó, el pasado 14 de mayo, el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández, cuando declaró que se establecería una tasa de cambio "especial" para algunos productores, estatales y privados, de bienes de alta demanda. No detalló a qué precio, más que estaría entre la tasa oficial de 24 pesos y la del mercado informal, que en esos días alcanzaba los 125 pesos.

La medida concitó de inmediato las críticas de los expertos, como el economista Pedro Monreal, que la calificó como "un clavo más para el féretro del 'ordenamiento' y una posible fuente de ilegalidades". En cualquier caso, el desplome del MLC esta semana parece consecuencia directa de aquellas declaraciones.

Otro factor que ha incidido en la bajada de las divisas son las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno estadounidense de Joe Biden la semana pasada, el 16 de mayo, entre las que se encuentra eliminar el límite de las remesas de 1.000 dólares por trimestre y por persona.

Esta restricción se encontraba vigente desde 2019, cuando fue promulgada por el entonces presidente de EE UU Donald Trump junto a otras disposiciones que paralizaron en gran medida el negocio oficial del cambio de divisas, como la prohibición de hacer negocios en los que estuvieran involucrados los militares cubanos. Era el caso de Fincimex, incluida en la lista negra del Tesoro estadounidense en junio de 2020, que gestionaba las remesas hasta ese momento.

Los servicios de remesas, como Cubamax o VaCuba, dos de los más utilizados, aún no han recibido comunicación oficial para eliminar el límite de 1.000 dólares cada tres meses, pero el mero anuncio de Biden parece haber tenido efecto en el mercado informal de divisas.

"Algo pasa en Cuba con los MLC", refiere Jonathan, que emigró a Estados Unidos el año pasado. "El muchacho con el que mando las remesas a mi familia, por primera vez en casi un año, no tiene MLC allá para pasarles". Y no solamente moneda libremente convertible, que solo sirve depositada en una tarjeta magnética cubana, sino tampoco dólares, euros o incluso moneda nacional.

Jonathan dice que hace tan solo una semana, pudo enviar dinero sin problemas por esta vía que no es oficial, pero resulta "que ayer le escribo y dice que no tiene, ni MLC ni nada. Que ahora mismo la cosa está mala. Le pregunté cuándo iba a tener y hasta ahora no me ha contestado".

