El Banco Central de Cuba legaliza las criptomonedas en las transacciones nacionales

Las autoridades cubanas aprobaron finalmente regular el uso de criptomonedas en transacciones nacionales y otorgará licencias para proveedores de servicios que operen con estos activos virtuales. La resolución, publicada este jueves en la Gaceta Oficial, entrará en vigor el 15 de septiembre.

El texto, firmado por la titular del Banco Central de Cuba (BCC), Marta Sabina Wilson González, indica que la entidad debe fijar "el uso de determinados activos virtuales en transacciones comerciales" en "operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos" dentro o desde territorio cubano.

La entidad ha advertido de los riesgos que tienen las operaciones con activos virtuales por su alta volatilidad y por llevarse a cabo en internet, con la desregulación y falta de supervisión que eso implica

El permiso del BCC será imprescindible para que "las instituciones financieras y demás personas jurídicas" puedan usar "activos virtuales entre ellas y con personas naturales, para realizar operaciones monetariomercantiles, y de canje y recanje".

El nuevo marco legal se apoya en el Decreto-Ley 317 sobre "la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva". La norma, aprobada en 2013, indica que el BCC es la autoridad competente para actuar contra este tipo de delitos y para ello debe establecer las directrices que lo prevengan.

En el texto publicado este jueves, la entidad se declara libre de cualquier responsabilidad que pueda surgir en casos de estafas.

"Las personas naturales asumen los riesgos y responsabilidades que en el orden civil y penal se derivan por operar con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales que funcionan al margen del Sistema Bancario y Financiero, aun cuando no están prohibidas las transacciones con activos virtuales entre dichas personas", dice.

En mayo de este año, Miguel Díaz-Canel advirtió de que la posibilidad de regular las criptomonedas era muy real y se analizaba su "conveniencia". En medio de un panorama de grave crisis y falta de liquidez, la moneda virtual abre algunas posibilidades, pero también entraña riesgos e incertidumbre.

El déficit en la balanza de pagos, la no participación en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, su elevada deuda, reiterados impagos y los efectos del embargo de EE UU dificultan el acceso de Cuba a los mercados financieros y sus transacciones internacionales. Sin embargo, las autoridades han aceptado que las criptomonedas solo operen en la órbita nacional.

En la Isla han crecido notablemente los usuarios de este tipo de activo y se calcula que al menos 10.000 personas emplean bitcoins.

El BCC advirtió hace meses de las estafas que podían producirse en este ámbito e indicó que las operaciones realizadas por una lista de empresas a las que señaló tienen "escasa o nula transparencia y se esconden detrás de una fraseología aparentemente técnica, pero vacía de contenido".

Las compañías eran Mind Capital, Mirror Trading, Arbistar, Qubit Life/ Qubit Tech, X-Toro y Trust Investing, la más popular en el país con decenas de miles de socios. Precisamente, su director en Cuba, Ruslan Concepción fue detenido en abril de este año por presunta "actividad económica ilícita".

A partir de su arresto, varios cubanos vinculados a la empresa fueron investigados y para ello se les confiscaron algunos bienes. La plataforma está acusada por varios analistas internacionales de funcionar "bajo un esquema Ponzi, no dispone de un producto real y paga a sus inversores con el dinero entrante de los mismos", aunque sus afiliados en Cuba lo niegan.

Algunos expertos consideran que las criptomonedas podrían ser una solución para los cubanos que no confían en el peso pero tienen escaso acceso a los dólares desde que las remesas se han reducido por las limitaciones impuestas por la Administración de Donald Trump, pero también llaman a tener cuidado con las estafas que se producen en este ámbito.

Entre los usuarios cubanos de criptomonedas las opiniones no se han hecho esperar. Michel Aragón, que tiene un canal de finanzas en YouTube, se ha mostrado muy molesto por el control que impondrá el BCC tanto sobre las empresas como sobre los ciudadanos que quieran participar en el sistema, mientras Erich García, fundador de Bitremesas, es optimista y considera que se abre una oportunidad. "Sí, soy cubano, sí, uso muchísimo las criptomonedas, sí, soy persona natural. Sí, voy a pedir las licencias necesarias para operar con ese "activo digital". Vivo en Cuba y debo cumplir las leyes de Cuba. Si no me cuadra, me voy. Tan normal", ha dicho a sus seguidores.

