Cuba legaliza bitcoin y otorgará licencias para criptomonedas

Cuba ha autorizado los servicios y plataformas de criptomonedas. El Banco Central de Cuba (BCC) entregará licencias a las compañías que deseen llevar a cabo actividades de intercambio como negocio a partir del 16 de mayo, fecha en que entra en vigor la resolución publicada este martes en la Gaceta Oficial extraordinaria.

La norma tiene su origen en otra aprobada por la BCC en agosto de 2021 en la que se regulaba los criptoactivos en transacciones nacionales y otorgaba licencias para proveedores. Con el nuevo paso, las compañías de monedas virtuales ya pueden establecerse en Cuba, se avanza hacia una nueva moneda, como anunció Miguel Díaz-Canel hace justo un año.

El gobernante afirmó en mayo que la opción de regular las criptomonedas era muy real y se analizaba su "conveniencia", una posible solución a la crisis de liquidez en Cuba, pero repleto de riesgos.

Las licencias se concederán por un año, que será prorrogable a dos, "dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad"

La resolución establece los requisitos que deberán cumplir los proveedores de servicios de activos virtuales que deseen operar en la Isla. Estos deberán presentar su solicitud de licencia al Banco Central que considerará la "legalidad, oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa, las características del proyecto, la responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad". Según el texto, un denominado Grupo de Criptiactivos, emitirá un dictamen consultivo previo a la autorización.

Las licencias se concederán por un año, que será prorrogable a dos, "dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad".

En el documento se expone que deben solicitar la licencia todas las personas naturales, tengan o no permiso en jurisdicciones distintas a la de Cuba. En el caso de las jurídicas que están autorizadas en otros territorios, en cambio, se desprende que no la obtengan a priori, pero el texto especifica que "excepcionalmente, por interés estatal, el Banco Central de Cuba, puede otorgar licencia sin cumplirse este requisito".

Para hacer la solicitud, se debe remitir al BCC la documentación requerida en la que consten el objeto social y estatutos, propuesta de negocio y moneda que se pretende utilizar, la certificación de registro de las autoridades reguladoras del país del que procede, la estructura empresarial y la infraestructura de controles de riesgos, el capital inicial y las políticas de responsabilidad.

La resolución también hace referencia a los mecanismos de control para "la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva". Se establece que las empresas deben ser diligentes transmitiendo información "cuando se sospeche razonablemente por las características de los participantes o las circunstancias de la operación de que se trata de un ilícito". En particular, si las transferencias superan los mil dólares la información debe ser inmediata.

Se calcula que en la Isla hay al menos 10.000 personas que emplean bitcoins. El pasado año, el BCC advirtió de posibles estafas en este ámbito e indicó que las operaciones realizadas por una lista de empresas a las que señaló tenían "escasa o nula transparencia y se esconden detrás de una fraseología aparentemente técnica, pero vacía de contenido".

"Hay muchas conjeturas y trampas legales dentro de la misma", señala un tuitero que pide que el Gobierno "ponga el ojo en las oportunidades que trae la web 3 y Blockchain"

Esas empresas eran Mind Capital, Mirror Trading, Arbistar, Qubit Life/ Qubit Tech, X-Toro y Trust Investing, esta última es la más popular en el país y tiene decenas de miles de socios. Su director en Cuba, Ruslan Concepción, fue detenido en abril de 2021 año por presunta "actividad económica ilícita", pero fue liberado cuatro meses después sin más explicaciones oficiales.

Varios cubanos vinculados a Trust Investing fueron investigados a partir de su detención y sus bienes fueron confiscados. La plataforma está acusada por varios analistas internacionales de funcionar "bajo un esquema Ponzi, no dispone de un producto real y paga a sus inversores con el dinero entrante de los mismos", aunque sus afiliados en Cuba lo niegan.

El cubano Erich García, fundador de Bitremesas, ya ha celebrado la nueva legislación ante la que se muestra optimista. No obstante, se muestra de acuerdo con los usuarios que han manifestado que la norma no incentiva el uso de los criptoactivos en Cuba. "Hay muchas conjeturas y trampas legales dentro de la misma", señala un tuitero que pide que el Gobierno "ponga el ojo en las oportunidades que trae la web 3 y Blockchain. Solo veo miedo en la adopción de las nuevas tecnologías y eso no es bueno".

García ha improvisado en twitter una encuesta a la que, en pocas horas, han respondido casi 600 personas, vinculadas en su mayoría al sector, que consideran positiva en un 69% una regulación que saca de la ilegalidad el negocio. No obstante, otros han señalado que se une a países que consideran de dudosa credibilidad, como Venezuela o El Salvador, que han legalizado el uso de la moneda y hay quien se cuestiona la utilidad real de los criptoactivos en el contexto actual. "Un país sin corriente, sin comida, sin infraestructura, con la penetración de Internet más baja del hemisferio occidental, con peores índices de desarrollo que la mayoría de países de África ha legalizado criptomonedas, Yeeeeeeeeeeeees!!!!!!! ¿Los coyotes aceptan Bitcoin?"

