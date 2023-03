Economistas cubanos dudan que las nuevas empresas de capital extranjero ayuden a bajar la inflación

Las dudas se multiplican tras el anuncio en la prensa oficial cubana de que las cinco primeras empresas dedicadas al comercio mayorista con capital extranjero empezarán a operar en Cuba entre abril y mayo. Es lo poco que se conoce de una apertura presuntamente pensada para reducir la inflación, pero los economistas son más que escépticos con la ocurrencia.

Poco se conoce de las empresas anunciadas, aunque aparentemente dos de ellas se dedican a la alimentación (Grupo Sur y Emifoods, la primera argentina y la segunda de Emiratos Árabes) y otra a los productos de aseo e higiene (la española Camacho, una empresa catalana fundada hace 30 años). En cuanto a Farmavenda Ibérica, también española y creada en Asturias en 2017, se sabe que se dedica al comercio mayorista sin especificar.

Por último, Granferretero es una empresa mixta creada para introducir artículos de ferretería en el país. La parte española de la compañía, ubicada en Madrid, es Gurea Industrial & Automotive Equipment S.L., de la que ya se conocen más detalles tras el lanzamiento de su página web, inactiva hace unos meses.



En estos momentos se está en la fase de cierre de "documentación legal, flujo operacional y almacenes y tiendas donde ofertarán alimentos, ropa, artículos del hogar, de aseo e higiene y otros muy demandados"

La prensa oficialista afirmó que en estos momentos se está en la fase de cierre de "documentación legal, flujo operacional y almacenes y tiendas donde ofertarán alimentos, ropa, artículos del hogar, de aseo e higiene y otros muy demandados". Alejando Gil, ministro de Economía y Planificación, y Betsy Rodríguez, ministra de Comercio Interior, valoraron la aportación que todas ellas harán para "reactivar la industria nacional" a pesar de que se dirigen a la venta mayorista.

El diagnóstico lo rechaza muy tajantemente Elías Amor, economista cubano residente en España. "Esta política de atraer capital extranjero a sectores de la economía antes de estimular y hacer crecer la economía nacional es un error estratégico de diseño. El capital extranjero no está para hacer funcionar una economía desde cero, sino para apoyarla y estimularla cuando ésta ya ha sentado las bases de su desarrollo", señala en su blog Cubaeconomía este lunes.

Según el experto, el aterrizaje de estas empresas supone una victoria de las teorías de Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Enversión Extranjera, sobre las de sus colegas de Gobierno Gil y Rodríguez en el sentido de que su presión es la que logró que se autorizara el comercio al capital foráneo, que ni siquiera estaba en la cartera de oportunidades tradicionalmente. Sin embargo, los primeros proyectos son más del gusto del ministro de Economía, que quería limitar, según la versión de Amor, al comercio mayorista la oferta.

La primera incógnita llega en el aspecto cambiario, señala el economista, que afirma convencido de que si se aplica la tasa de 1 dólar x 24 pesos, el negocio no tendrá interés para las empresas extranjeras, acostumbradas a operar con márgenes muy altos. Si las cuentas no salen, nadie tendrá interés en cubrir las necesidades de los cubanos.

"El incremento de la oferta mayorista no tiene un efecto antiinflacionario automático", añade el economista cubano Pedro Monreal, quien también ha analizado la novedad. "No queda claro cómo un grupo limitado de suministradores no derivaría en un mercado de oligopolios. Además de la oferta, otros dos factores serían importantes en la formación de precios al consumidor: la tasa de cambio y la demanda agregada, la cual es difícil controlar en un contexto de déficit presupuestario elevado, como ocurre hoy".

Para el especialista, la cuestión de la tasa de cambio es trascendental, pero también añade otro factor. "Es plausible asumir que cobrarían en divisas a las entidades minoristas nacionales. El componente importado de las ventas de esos negocios conlleva gasto de divisas para las entidades compradoras y tendría un impacto en la balanza de pagos del país. Por otra parte, la oferta importada tiende a "restar" en el PIB", agrega.

Por otra parte, Monreal cree que para concluir que estos negocios estimularán la producción nacional se necesitaría "una explicación acerca del nivel de inversión que habría que hacer para poder generar oferta nacional con una planta productiva agroindustrial descapitalizada".

"El capital extranjero es necesario y merece la máxima atención, pero no en estas condiciones", sentencia Elías Amor, para quien son las bases de la economía cubana lo que debe cambiar

"El capital extranjero es necesario y merece la máxima atención, pero no en estas condiciones", sentencia Elías Amor, para quien son las bases de la economía cubana lo que debe cambiar si se quiere que el capital extranjero funcione.

Más allá de los análisis concienzudos, las reacciones entre los cubanos son de desconfianza y muchos comentaristas han respondido a la noticia con desánimo, ya que esperaban que 2023 fuera un año de recuperación y el primer trimestre se acaba sin que se deje de ver cómo empeoran las cosas. "¿Y cuándo el pueblo podrá beneficiarse? Tengo que esperar a 2030 para comprarle unos zapatos a mi hijo?", dice uno de los usuarios.

"Sí las ventas serán sólo en MLC, todo permanecerá igual. En lo que se piensa que se reactivará el comercio en la moneda nacional, pasarán muchos años más. La inflación seguirá galopando, no sé hasta cuando", reflexiona uno, al que otro usuario responde: "¿Y tú piensas que una empresa extranjera va a venir a nuestro país a vender en pesos cubanos? Eso pasará sólo cuando el peso cubano tenga su valor real y sea convertible de verdad. Entonces verás que los precios actuales son un chiste".

El debate generado ante la noticia ha sido extenso y aunque hay quienes aún mantienen la fe inquebrantable en el sistema –"Confiemos en las soluciones que se darán. Sé que la dirección del país quiere resolver los problemas. Ya se comienza a bajar en algo los precios de algunos productos, mientras más ofertas o bajan los precios o pierden ventas"– otros responden con un baño de realidad: "Ponga tan solo un ejemplo, señor, de un producto que haya bajado de precio. Debería usted bajar de las nubes en todo caso".

