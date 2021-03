La Habana invita a la emigración cubana a invertir para "resolver el problema alimentario"

En su desesperación por atraer capital fresco cuando la crisis aprieta, el Gobierno cubano vuelve a la carga con su llamamiento a los emigrados para que inviertan en la Isla en "pequeños proyectos que nos vayan resolviendo el problema alimentario y no alimentario", comentó el miércoles a la agencia AP la directora de Negocios del Ministerio de Comercio Exterior, Katia Alonso.

Eso sí, la funcionaria precisó que no esperaban grandes inversiones de los cubanos del exterior: "Pueden ser hasta menos de un millón de dólares los proyectos en que estamos interesados en promover y concretar" a través de la Cartera de Inversión Extranjera.

"Han existido comentarios de que eso (la inversión de cubanos residentes en el extranjero) no se puede, pero eso nunca estuvo prohibido; ahora todo se va concatenando", subrayó. No es la primera vez que se abre la veda. Su antecesora en el cargo, Deborah Rivas, ya destacó hace dos años, a través de un texto en Cubadebate, que la Ley de Inversión Extranjera, aprobada por el Parlamento en 2014, no establece limitaciones respecto al origen del capital.

"Pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital fuera de Cuba", dijo Rivas entonces, apuntalando a su vez declaraciones del ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, que dijo en Twitter que los ciudadanos "de origen cubano" podían invertir en la Isla.

Sin embargo, hay antecedentes que indican que los inversionistas de origen cubano no eran los bienvenidos hasta ahora, incluso para un proyecto aparentemente muy favorable para el país como lo fue el ofrecimiento de la empresa Cleber de fabricar pequeños tractores Oggún en la Isla.

La apuesta no parece haber salido muy bien a juzgar por los datos facilitados al cierre del anterior año fiscal.

"De noviembre del año pasado a noviembre de este año se han aprobado 34 nuevos negocios (...) por un monto de inversión de 1.885 millones de dólares", dijo Malmierca en la presentación en noviembre de la Cartera de Oportunidades de negocios 2021. Los sectores más beneficiados fueron alimentación, turismo, construcción, minería, energía e industria. "Estos resultados no nos parece que son los que necesitamos", reconoció, sin especificar si esos proyectos "aprobados" se habían concretado.

Tal vez por esto, Katia Alonso recuperó este miércoles el discurso de captación de cubanos en el exterior, aunque infravaloró su capacidad económica al añadir que, en general, no tienen tanto capital para invertir.

"Entonces estamos abogando también por proyectos pequeños y son proyectos más a la medida de los cubanos residentes en el exterior, que son personas que tienen pequeñas y medianas empresas", defendió, según Associated Press.

La funcionaria recordó que para este año hay 503 oportunidades de negocio por valor de 12.000 millones de dólares, entre los que se encuentran grandes iniciativas de ingeniería y energía, pero también negocios más asequibles para resolver problemas urgentes, en particular en el sector de la alimentación.

Idalberto Aparicio, subdirector de Negocios, habló de la inversión de un cubano residente en un país que no era en EE UU. Pocos detalles más quiso añadir, salvo que se trataba de un negocio de tipo agrícola.

Anabel Reloba, directora de la ventanilla única habilitada en enero de 2020, informó de las presuntas mejoras que han experimentado las inversiones desde que se abrió este mecanismo que ha simplificado la burocracia, una de las quejas más comunes de los empresarios foráneos.

En el último año, se realizaron 186 trámites y se analizó información de otros 80 inversores potenciales. Actualmente, según los datos facilitados este miércoles, en la isla hay 280 compañías extranjeras de unos 40 países.

Desde esta temporada se incorpora otra de las novedades más llamativas anunciadas en noviembre: las empresas extranjeras podrán ser mayoritarias en negocios como el turismo, la biotecnología, la industria farmacéutica y en el comercio mayorista. El Gobierno eliminó las restricciones como parte de las "adecuaciones generales para dar más flexibilidad". No obstante, el Estado se queda con el monopolio o el control de los sectores que considera estratégicos.

