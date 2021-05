Pese al fracaso, el Gobierno cubano sigue apostando a la empresa estatal

La empresa estatal socialista es el sujeto económico principal de la economía, ratificó el viceprimerministro, Alejandro Gil Fernández ayer en una rueda de prensa en la que analizó la situación del país. El titular de Economía y Planificación (MEP) afirmó que aunque aspira a incentivar el trabajo por cuenta propia y las cooperativas, el Gobierno cubano no ha renunciado a este principio.

Esas palabras coincidieron con la confirmación de que 500 empresas del Estado cerraron el primer trimestre de este año con pérdidas, aunque el ministro quitó hierro al asunto afirmando que otras 1.300 presentan beneficios de 41.000 millones de pesos. "Anteriormente eran menos las empresas con este indicador desfavorable, pero, ¿cuántas generaban pérdidas al Estado y parecía que no?", dijo.

Gil Fernández sostuvo que el Gobierno no comparte la idea de que los emprendedores no están en el sector estatal y por eso aspiran a dinamizarlo que que, aunque "flexibilizarán" el privado, no creen que "apostar ciegamente" por él sea el camino.

Las perspectivas no son optimistas en materia económica y aunque la prensa oficial destaca en sus titulares que " pese a la tensa situación económica, Cuba no renuncia a su meta de crecer 6% en 2021", basta leer el texto para entender que a ese cálculo en positivo se llega desde la enorme caída del pasado año. La economía de la Isla cayó, en el año del inicio de la pandemia, un 11%, por lo que habría de crecer durante dos años consecutivos ese 6% previsto para alcanzar los niveles de 2019, unos 56.900 millones de pesos según Gil.

Las expectativas son pobres para el turismo y el Gobierno solo aspira a la llegada de 2,2 millones de viajeros. En los tres primeros meses del año apenas arribaron a la Isla 76.913 personas, por lo que la meta se antoja complicada. En 2019, antes de que el sector se desplomara a nivel internacional por la crisis del covid-19, Cuba tuvo 4 millones de turistas, un -8,5% respecto a 2018.

El viceprimerministro destacó la exportación de níquel como una de las mayores fuentes de ingreso, que según sus datos se vende a 17.000 dólares por tonelada. En años precedentes, el Gobierno ha asegurado vender al exterior cantidades que rondan las 50.000 toneladas, lo que supondría ingresar en torno a los 850 millones de dólares. No mencionó, sin embargo, Gil, las misiones médicas internacionales ni las remesas como los grandes motores de la economía.

Como factores que explican las pérdidas, además del habitual repaso a las cifras de daños que atribuyen al embargo, están los gastos en Sanidad por el covid-19, entre los que citó 300 millones de dólares en PCR, y Seguridad Social, o la falta de ingresos de las familias por el cierre de actividades, especialmente en el sector por cuenta propia y ligadas al turismo, aunque también en fábricas o construcciones.

"El bloqueo es, sin duda alguna, el principal obstáculo en el desarrollo de la economía", enfatizó, eso sí, el ministro, que situó en 5.570 millones de dólares el impacto de una política estadounidense que, reprochó, no ha cambiado con la marcha de Donald Trump.

Gil también evaluó la Tarea Ordenamiento y admitió el fuerte impacto que está teniendo sobre la población, pero sostuvo que muchos de los problemas actuales de los cubanos serían iguales o peores aunque no se hubiera hecho y, a largo plazo, catastróficos.

"Postergarlo era peor. No es un fracaso, no es extemporáneo, no había que esperar a ningún mejor momento y habría que preguntarse cómo estaríamos si no hubiéramos emprendido estas transformaciones económicas", dijo.

Como rasgos positivos que ya se empiezan a notar, alegó, está un crecimiento en las exportaciones durante el primer cuatrimestre del año y respecto al anterior, aunque no dio cifras. También se felicitó por la incorporación al empleo de más de 150.000 personas, el 35% de los cuales son jóvenes. El efecto se ha conseguido, a su juicio, gracias a la Tarea Ordenamiento que ha incentivado el trabajo al eliminar subsidios. "Lo que siempre se dijo fue que vivía mejor el que no trabajaba".

Gil admitió, por otra parte, que la demanda de divisas estadounidenses es muy elevada y eso está multiplicando sus precios en el mercado negro. Aunque la moneda se cambia a 1 dólar por 24 pesos, en circuitos informales puede superar los 55.

"Tenemos que reconocer que esa cuestión está presente en la economía, pero no podemos olvidar que la solución es incrementar la oferta", alegó el viceprimer ministro, para, a continuación, sacar pecho de los últimos cambios anunciados en agricultura, un paquete de 60 medidas entre las que destaca una tímida apertura a la comercialización de la leche y la carne de res.

Gil recordó que estas son las dos decisiones más novedosas y que servirán para incentivar a los ganaderos, pero para poder llevar a cabo esta venta libre es necesario cumplir primero con la cuota asignada al Estado.

Los guajiros no han acogido mal la medida y esperan que sea positiva, pero dudan, entre otras cosas, de cómo se les va a pagar. "Si me pagan en pesos cubanos no me sirve porque todas las inversiones que tengo que hacer en esta finca son en dólares: la bomba de agua, el alambre para la cerca perimetral, los medicamentos veterinarios que llevan mis animales, hasta las cantinas para trasladar la leche, son en moneda libremente convertible", dijo a 14ymedio uno de los muchos ganaderos que consideran que los cambios son tardíos e insuficientes.



